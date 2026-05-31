Taurianova, Il caso di Sissy Trovato Mazza, il dolore di un padre ai microfoni di Graziano Tomarchio. VIDEO

Il caso di Sissy Trovato Mazza, l’agente di polizia penitenziaria ferita alla testa nel 2016 a Venezia e morta dopo due anni di coma, resta al centro di una dura battaglia legale e mediatica.

La posizione della Procura: Il caso è stato orientato verso l’archiviazione come suicidio, ritenendo che il colpo sia stato esploso dalla ragazza con la pistola d’ordinanza.

La posizione del papà e della famiglia: Rifiutano categoricamente questa tesi e gridano all’omicidio. Denunciano gravi falle nelle indagini (mancanza di impronte chiare sull’arma e assenza di polvere da sparo sulle mani di Sissy) e collegano la morte alle denunce che la ragazza aveva fatto su presunti giri di droga e irregolarità nel carcere della Giudecca.

L’intervista ai microfoni di Graziano Tomarchio amplifica il grido del padre Salvatore, che da anni chiede di non archiviare il caso e di cercare la verità.