Taurianova, il presidente del Consiglio Comunale Scarfò ufficializza la sua candidatura a sostegno di Biasi

Cari concittadini, oggi, annuncio con orgoglio ed emozione la mia candidatura, ancora una volta, al fianco di Roy Biasi Sindaco. È una scelta che nasce dopo anni di impegno vero, vissuto ogni giorno tra la gente e per la gente, accanto al nostro sindaco, che è una figura carismatica e attenta, garanzia di impegno, costanza e perseveranza, che ha riportato in auge la nostra cittadina. Personalmente, da consigliere comunale, con delega agli ALLOGGI POPOLARI , alla SANITÀ e allo SPORT, e poi da Presidente del Consiglio Comunale, ho sempre messo al primo posto Taurianova e i miei concittadini. Anche senza poteri diretti, ho scelto di esserci sempre: in Comune, per strada, accanto a chiunque ne avesse bisogno. Senza orari, senza esitazioni, senza mai tirarmi indietro. Sempre in prima linea. In campo sanitario, grazie anche alla fiducia ricevuta dal sindaco che mi ha delegato più volte a confrontarmi con i vertici regionali e nazionali siamo riusciti ad ottenere risultati importanti: nell’ex Asp n° 5 di Taurianova, infatti, sorgeranno la Casa della Comunità e il Centro Operativo Territoriale, strutture fondamentali che rafforzeranno l’assistenza sul territorio, daranno supporto all’ospedale di Polistena nelle prime emergenze e saranno un punto di riferimento per tutti i malati cronici. Abbiamo investito nello sport e nel sociale: personalmente ho fatto installare con un finanziamento a fondo perduto, senza oneri per le casse comunali, ben tre palestre all’aperto in tre diversi parchi della città. Realtà che hanno unito giovani e famiglie; mi sono impegnato nella progettazione del nuovo stadio comunale di San Martino, che presto vedrà la luce e sarà dotato di un manto erboso all’altezza della nostra Taurianova. Per quanto riguarda poi, gli alloggi popolari, ho dato risposte concrete: quattro case assegnate ad altrettante famiglie e dieci alloggi recuperati e rimessi a disposizione. Tutto questo dimostra che con impegno e amore per il proprio paese, si può fare la differenza. Oggi, mi rimetto al servizio della nostra comunità con ancora più determinazione, ma anche con il coraggio di chi vuole continuare a costruire. Vi chiedo di sostenermi ancora una volta in questo percorso, perché insieme possiamo rendere Taurianova ancora più accogliente, più forte, più giusta e più bella. Il meglio deve ancora venire e possiamo costruirlo insieme.