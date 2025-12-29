Taurianova, furto al negozio di “Splendidi e Splendenti”, il bottino di circa 10 mila euro. FOTO e VIDEO IN ESCLUSIVA

Furto al negozio di “Splendidi e Splendenti” di Taurianova, dalle prime indiscrezioni il bottino di aggira presumibilmente da 8 a 10 mila euro. I ladri sono entrati dalla finestra del bagno ieri sera intorno alle 21.30. Di seguito le foto in esclusiva con la cassaforte scassata e le impronte lasciate dai malfattori. Le indagini sono coordinate dagli agenti del Commissariato di Polizia di Taurianova.