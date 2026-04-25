Taurianova, dopo la presentazione della lista con candidato a sindaco Biasi, le prime dichiarazioni, “Grazie ai miei candidati, noi privi di paraventi e mezzucci”

Trentaquattro pagine di programma, che parte dall’impegno per la Legalità, e 16 candidati perfetto mix tra amministratori uscenti, figure indicate dai partiti ed espressioni della società civile dedita all’impegno pubblico: sono questi primi numeri, insieme al nuovo record del sindaco Biasi, che risaltano dalla presentazione della lista “Centrodestra Unito Per Taurianova”.

Le scelte fatte da Forza Italia, Fratelli D’Italia e Lega, che nella corsa a 3 che parte oggi hanno formato l’unico schieramento che si rifà alla coalizione che guida il Governo e la Regione, sono dunque diventate ufficiali e comprensive di un colpo finale veramente a sorpresa: tra i candidati al Consiglio Comunale figura anche Alessio Viola, l’enfaint prodige del calcio cittadino, arrivato ad indossare la maglia della Reggina per più campionati.

Si diceva di altri primati del sindaco Roy Biasi, visto che tra le spigolature – a Taurianova si vota per la prima volta in un turno unico, quindi niente ballottaggio e coalizioni fra liste a sostegno dei candidati a sindaco – ne figura una che riguarda direttamente i leader: ll 4 volte sindaco di Forza Italia è l’unico tra i competitor in campo ad aver sempre completato i mandati amministrativi, a parte la volta che venne bloccato dalla Prefettura per aver sfidato nell’ambito di un movimento nazionale la legge che all’epoca impediva il terzo mandato, ed è l’unico in questa sfida ad aver scelto di non rinunciare alla propria appartenenza politica, segnalata in grande evidenza con il richiamo nel simbolo ai nomi dei partiti. «E’ la volontà di essere fino in fondo chiari e coerenti perché i taurianovesi non meritano giochi a nascondersi, né tanto meno mezzucci, sotterfugi e paraventi improvvisati», commenta sul punto del radicamento politico il sindaco Roy Biasi, che però poi va dritto al cuore del tema del giorno.

«Voglio ringraziare uno per un uno i miei candidati – prosegue il sindaco Biasi – e anche questo non sembri scontato. Li voglio ringraziare perché per un amministratore come me che comunque è arrivato più volte al punto massimo del suo servizio per la città, rappresenta una scarica di adrenalina sempre nuova aver sentito il calore, l’entusiasmo e la fiducia di chi mi ha proposto di impegnarmi a continuare a fare in modo che Taurianova non si fermi nella sua elevazione. Sappiamo che direzione far continuare a prendere alla città, non una direzione contro qualcosa o qualcuno, ma la direzione della continuità di quanto fuori e dentro Taurianova è stato ampiamente apprezzato in questi anni. Sappiamo – conclude il sindaco Biasi – che non bisogna mai sentirsi autosufficienti, e da qui nasce la ricerca continua, che abbiamo voluto indicare nel programma, dell’alleanza con chi, pur portatore di punti visti che possono essere diversi dal nostro, sia però espressione di un pensiero sano, dell’amore genuino per Taurianova, perché se c’è una cosa in più che la sfida di questa volta insegna e che è sempre la storia che si incarica di depennare le opposizioni strumentali e livorose contro il buon governo. Da sindaco della città auguro a tutti i candidati, anche a nostri avversari, una buona campagna elettorale sempre leale e piena di confronti, nell’interesse esclusivo della nostra amata Taurianova».