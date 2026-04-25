Comunali Reggio Calabria. Depositate stamane le due liste direttamente riconducibili al candidato sindaco del Centrodestra, Francesco Cannizzaro

La lista di Forza Italia è composta principalmente dagli “uscenti”, da chi ha ben lavorato in Consiglio comunale, facendo opposizione al mal governo della Sinistra che ha portato Reggio nel baratro. Ad essi si aggiungono professionisti noti e figure più giovani, tutti già da tempo impegnati in politica e ben consolidati sul territorio, che hanno aderito al progetto forzista lavorando a stretto contatto col partito nel corso degli ultimi anni e sposandone appieno ideali e valori. Ciascuno di loro ha contribuito ai tanti successi azzurri registrati a tutti i livelli nelle diverse tornate elettorali. Forza Italia punta ad essere primo partito in termini di consensi.

ANTONINO MAIOLINO detto TONINO FEDERICO ANDREA MILIA detto MELIA detto MILEA ANTONINO ZIMBALATTI detto NINO VINCENZO ALBANESE CONCETTINA BATTAGLIA detta CETTY SILVIA CALLEGARI ANTONIA CARACCIOLO DOMENICO FRANCESCO COZZUPOLI GIOVANNA D’AGOSTINO GIUSEPPE ERACLINI MARIA CARMELA FEDERICO detta MARIKA FRANCESCA LAURA FERRARA TIZIANA ELEONORA FILOCAMO PASQUALE IMBALZANO ROCCO LASCALA ELEONORA MACHEDA FABIENNE MARINO SONIA MORABITO SANTA AGATA ROSARIA MULTARI detta SANTA MARIA DANIELA MUSARELLA ANTONIO PAOLILLO PAOLO PAVIGLIANITI SANTA PELLICANO FRANCESCA PIZZI CARMEN POLITO ANTONIA POSTORINO detta ANTONELLA TERESA PRATICÒ MARIA QUARTARONE FORTUNATA RAFFA CONCETTA ROMEO ROSAMARIA SORRENTI BRUNO ZAPPIA

La lista Cannizzaro Sindaco, invece, rappresenta una novità assoluta, che punta anche su profili nuovi al mondo della politica: si tratta di professionisti giovani e meno giovani, che incarnano l’esatta volontà del candidato sindaco di rinnovare la classe dirigente e il panorama politico reggino. L’intento principale è stato quello di premiare il merito, valorizzando chi in questi anni si è distinto nell’impegno civile, sociale e politico ed anche qualche valido elemento proveniente dal movimento giovanile di Forza Italia. A riprova di ciò, è emblematico che capolista di Cannizzaro Sindaco sia la persona più giovane, con soli 23 anni.