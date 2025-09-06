Taurianova, donna anziana rapinata in casa, gli uomini del commissario della polizia di Stato Massimo Trimboli arrestano un napoletano per il furto

OPPIDO MAMERTINA: IL SINDACO GIUSEPPE MORIZZI CHIEDE L’IMMEDIATA ATTIVAZIONE DEI 10 POSTI LETTO DI OSPEDALE DI COMUNITÀ DI CUI ALLA DELIBERA ASP N. 329/2025. In data odierna abbiamo appreso dello svuotamento del nosocomio Maria Pia di Savoia, ad oggi non ancora riconvertito in Ospedale di comunità, e del trasferimento di pazienti e personale a Gioia […]