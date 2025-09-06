Taurianova, donna anziana rapinata in casa, gli uomini del commissario della polizia di Stato Massimo Trimboli arrestano un napoletano per il furto
Operazione lampo degli uomini della polizia di Stato, diretta dal commissario Massimo Trimboli. In Campania è stato arrestato un uomo per aver rapinato la signora Taverna. In un post il figlio, Giovanni, ha voluto ringraziare gli uomini della polizia di Stato per il brillante risultato ottenuto in pochissimo tempo.