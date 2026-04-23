Taurianova, domenica mattina la presentazione dei candidati a consigliere comunale di “Radici e Futuro” 

Prosegue il percorso della lista “Radici e Futuro” in vista delle elezioni amministrative con la presentazione ufficiale dei candidati a consigliere comunale, a sostegno della candidatura a sindaco del dott. Raffaele Loprete.

L’iniziativa si terrà domenica 26 aprile alle ore 10:30 presso la sede della lista, in Via Ricci 130 (già Via Circonvallazione), e rappresenta un nuovo passaggio della campagna elettorale in vista dell’appuntamento con le urne.

All’incontro prenderanno parte anche rappresentanti istituzionali e politici del territorio. Annunciate le presenze di Antonino Massara, segretario provinciale di Rifondazione Comunista; Giuseppe Falcomatà, consigliere regionale del Partito Democratico; Giuseppe Ranuccio, consigliere regionale del Partito Democratico; e Nicola Irto, senatore e segretario regionale del Partito Democratico.

Nel corso della mattinata saranno presentati i nomi e i profili dei candidati che compongono la lista, espressione del centrosinistra, nata con l’obiettivo di coniugare partecipazione, competenze e radicamento territoriale. Una squadra costruita mettendo insieme esperienze diverse, nuove energie e una visione amministrativa attenta ai bisogni reali della comunità.

La presentazione sarà anche l’occasione per ribadire i punti centrali del progetto politico di “Radici e Futuro”, con particolare attenzione ai temi dello sviluppo locale, della qualità dei servizi, della partecipazione e del rapporto diretto con i cittadini.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato nelle scorse settimane dalla lista, orientato a rafforzare il confronto con la città e a definire una proposta amministrativa concreta e credibile per il futuro di Taurianova.