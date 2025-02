Taurianova Capitale italiana del libro anteprima nazionale di poesia. Ritagli di tempo per un Pierfranco Bruni di cinquant’anni fa a Taurianova in anteprima nazionale il primo libro del 1975

Un libro molto suggestivo. A 50 anni dalla prima pubblicazione Pierfranco Bruni ripubblica il suo “Ritagli di tempo… Ricordi di passi…”. Lo stesso editore di cinquant’anni fa. Il primo libro per testimoniare che Pierfranco Bruni nasce come poeta e nasce nella poesia. Un bel omaggio fatto dall’editore Pellegrini. Ieri il padre Luigi.

Oggi il figlio Walter che nella nota introduttiva ricorda proprio quando Pierfranco ventenne si presentò con un plico di fogli dattiloscritti a Cosenza con la volontà di dare un corpus editoriale alle sue prime poesie o versi sparpagliati sui quali aveva lavorato da quando aveva diciassette anni. Luigi Pellegrini raccolse in una placchette quelle poesie. Ora il figlio Walter ha ripubblicato quel gruppo di versi verdi dando una veste tipografica magnifica e arricchendo il tutto con una poesia addirittura del 1966 e un rifacimento di quelli del 1975 e alcune poesie degli ultimi anni comprendondo qualcuna anche del 2025.

Una bella operazione letteraria che porta in copertina una foto del Pierfranco diciannovenne. Temi e percorsi che hanno cimentato una base proprio in quegli anni di ricerca linguistica mostrando un monolitico viaggio in un modello che supera la temperie semi ermetica e si imposta su una impalcatura quasi lorchiana in parte e preventiana.

L’amore e la misura del tempo sono le coordinate che hanno sempre accompagnato la poetica bruniana e se si compara questo testo all’ultimo di poesia, il poderoso “In percezioni di sorriso” (circa 400 pagine pubblicato da Tabula Fati) ci si rende conto pur in una innovazione di fatto una continuità di valenze che sono state sempre al centro di un itinerario il cui senso resta quello omerico e in particolare quello del costante ulissismo.

Si sono aggiunti come vertici apicali del fare poetico la visione dell’isola e del porto e la dimensione onirico-simbolica. Un dare un orizzonte al concetto di mare e di orizzonte anche se la semantica non può che riportare a un Ritagli di tempo. Un mosaico abbastanza definito che cede la voce non più a un ragazzo ma a un uomo maturo che ha attraversato diverse esperienze culturali.

Il libro verrà presentato in anteprima nazionale nella sede prestigiosa della Biblioteca Rende della Capitale Italiana del Libro, ovvero nella città di Taurianova il 26 febbraio prossimo.