Crotone, Grave incidente stradale dove una moto con a bordo due persone è rimasta coinvolta in un violento impatto. Il bilancio è di un morto e un ferito

Intervento dei Vigili del Fuoco per un grave incidente sulla SS 106 a Crotone

CROTONE – Grave incidente stradale nella mattinata di oggi lungo la Strada Statale 106, all’altezza del bivio di Papanice, dove una moto con a bordo due persone è rimasta coinvolta in un violento impatto. Il bilancio è di un morto e un ferito.

L’allarme è scattato poco dopo le 10:15. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Crotone e il personale sanitario del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e immobilizzato il ferito prima del trasferimento in ospedale in ambulanza.

Per l’altra persona coinvolta, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare.

Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

Il traffico lungo il tratto della SS 106 è attualmente bloccato in entrambe le direzioni.