TAURIANOVA, BIASI LANCIA L’INNO DELLA SUA CAMAPGNA E SCRIVE AI CITTADINI

Una corposa premessa politica e una toccante lettera aperta del candidato Biasi agli elettori, accompagnano il programma amministrativodepositato dalla coalizione “Centrodestra Unito per Taurianova” contestualmente alla lista dei 16 candidati al Consiglio Comunale.

Il Piano d’azione elaborato dagli amministratori uscenti, dal titolo “Taurianova Non Si ferma”, è incentrato sul richiamo alla continuità con la 4° esperienza da sindaco di Roy Biasi ed è preceduto da una introduzione in cui Forza Italia, Fratelli D’Italia e Lega spiegano la scelta di comporre uno schieramento aperto a varie figure esterne ai partiti. Agli elettori di una città che 5 anni fa divenne un caso regionale per le divisioni interne al Centrodestra, si propone adesso un’idea di compattezza – già benedetta dai vertici regionali dei partiti – senza però rinunciare al valore aggiunto di una società civile da tempo mobilitata per difendere i successi ottenuti dall’amministrazione Biasi.

Il programma, che si apre con la premessa intitolata“Continuiamo… con il valore dimostrato” e si chiude con un primo appello lanciato dal candidato Biasi, è articolato in 11 punti illustrati in questo ordine:Legalità e Senso Civico, Cultura e Reputazione, Taurianova Bella, Ambiente e Acqua, Politiche Sociali, Quote Giovani, Sviluppo delle Imprese, Scuole e Nidi, Vivere Taurianova, Taurianova Smart e Multiculturale.

Nel programma, oltre alla proposta di ripartenza dalle cose fatte – dalla riapertura della biblioteca nell’anno di Capitale del Libro all’installazione di pozzi che di fatto hanno risolto la storica emergenza idrica in città, spazio anche alla sottolineatura di un impegno per creare intese con Governo e Regione – guidati dal Centrodestra – al fine di reperire risorse per finanziare i tanti progetti già pronti, in primis quelli per lo sport e il contrasto al rischio idrogeologico.

In queste ore di crescente entusiasmo, che coincidono con la preparazione dell’apertura del Comitato Elettorale nella centralissima Piazza Italia –durante un incontro programmato per martedì alle 18.30, che servirà anche a presentare i candidati della lista – è stato inoltre diffuso per la prima volta, tramite i canali social dello schieramento, l’Inno della lista che candida l’avvocato Biasi per un 5° mandato, e il cui titolo è appunto Taurianova Non Si Ferma. Di seguito, il testo della lettera con cui Roy Biasi si rivolge ai taurianovesi, a partire dal deposito del programma amministrativo avvenuto sabato scorso:

CONTINUIAMO… CON IL CUORE E CON I FATTI…….NON FERMIAMO TAURIANOVA perché TAURIANOVA NON SI FERMA!

Cari Concittadini,

alla fine di queste pagine ricche di visioni, di riferimenti a cantieri e programmi, voglio parlarvi non solo come il vostro Sindaco uscente, ma prima di tutto come un taurianovese che ama profondamente la propria Terra.

Dietro ogni progetto sbloccato, dietro ogni Bilancio risanato e ogni nuovo servizio attivato, io non ho mai visto solo numeri o scartoffie: ho sempre visto voi. Ci sono i sogni dei nostri ragazzi a cui stiamo costruendo ponti per restare o tornare; c’è la fatica quotidiana dei padri e delle madri di famiglia che cercano stabilità; c’è la fragilità, che abbiamo voluto proteggere, dei nostri anziani e di chi si sente solo.

In questi anni intensi, segnati da un’emergenza pandemica senza precedenti, abbiamo lottato, a volte abbiamo sofferto, ma soprattutto abbiamo gioito insieme, fianco a fianco. Ho sentito sulle mie spalle il peso delle vostre preoccupazioni, ma ho anche visto nei vostri occhi riaccendersi una scintilla bellissima: quella dell’orgoglio taurianovese.

Insieme abbiamo dimostrato al mondo, e prima ancora a noi stessi, che la nostra Taurianova sa rialzarsi, sa accogliere e sa splendere.

Amministrare la nostra città, conoscendone ogni strada e ogni ferita, è il privilegio più grande della mia vita pubblica. Ora che abbiamo riportato la nave in un porto sicuro, la vera sfida è non spezzare questo filo prezioso che ci unisce.

Non vi chiedo fiducia sulla base di vuote promesse, ma vi chiedo di rinnovare un patto d’amore fondato sui fatti, sull’ascolto e sul rispetto che ci siamo meritati sul campo.

Non disperdiamo la bellezza e l’energia che abbiamo saputo ricreare.

ContinuiAMO a prenderci cura della nostra “casa” comune, continuiAMO a guardarci negli occhi con la certezza che, tenendoci per mano, il domani della nostra comunità sarà ancora più luminoso.

Candidato alla carica di Sindaco

Avv. Rocco Biasi

ECCO IL PROGRAMMA INTEGRALE

Avv. ROCCO BIASI

ContinuiAMO con… il valore dimostrato

La lista “Centrodestra Unito per Taurianova” rappresenta la risposta, ragionata e convinta, con cui la compagine politica che ha guidato il Municipio dal 2020 ad oggi traccia un solco, presente e futuro, per una continuità amministrativa arricchita e arricchente.

È partendo dalle nuove sfide che attendono la cittadinanza, ovvero dagli slanci civici, spirituali, sociali ed economici che comunità, persone, gruppi organizzati e aziende sentono di dover compiere, che si consolida l’evoluzione politica del nostro schieramento.

Intorno alla volontà di riconfermare il Sindaco Roy Biasi, il quale con merito indiscutibile ultima ora il suo 4° mandato in quasi 30 anni di impegno pubblico – una longevità amministrativa con pochi eguali nella storia cittadina, che va a tutto vantaggio di quella stabilità politica in questi anni particolarmente agognata dai cittadini – si è potuto coagulare un nuovo entusiasmo, frutto certamente anche della solidità della biografia del nostro candidato.

La necessità dovuta al mutato sistema elettorale, e l’opportunità di raccogliere in maniera più larga i frutti nati dopo l’abbondante semina (da “Innamorati”)fatta in questi anni, hanno fatto ampliare convintamente la squadra del Sindaco Roy Biasi,sommando al primo valore aggiunto di questa elezione – che è la sua indiscutibile esperienza amministrativa – un secondo vantaggio contro l’altrui improvvisazione largamenteapparsa nella sfida elettorale che si profila: l’alleanza che Forza Italia, Lega e Fratelli D’Italia hanno sancito fra loro e con diverse figure della società civile.

Questo coinvolgimento di cittadini nuovi all’impegno politico, pur partendo dalla chiara ed identificativa scelta di tenere sin dal simbolo della Lista ben raffigurati i loghi dei nostri partiti, vuole essere anche l’embrione di un metodo su cui punteremo per il futuro governo della Città.

La coalizione del “Centrodestra Unito per Taurianova” ha consapevolezza che né un partito, né un amministratore, possono pensare di farcela da soli, tanto più visto il complesso dei problemi che affliggono i Comuni italiani.

Tale approccio realistico, però, mettendo al bando qualsiasi forma di contrapposizione ideologica rispetto alle questioni operative che interessano ai taurianovesi, non è un limite bensì diventa il benefico detonatore per una scintilla che fa della PARTECIPAZIONE dei cittadini e del COINVOLGIMENTO dei gruppi organizzati la sua forza.

Ecco dunque che nasce dalla entusiasmante sintesi tra energie nuove e amministratori assai rodati – che sebbene giovani a inizio consiliatura si sono cimentati a partire da un’emergenza senza precedenti, la Pandemia del 2020 – un’aggregazione politica e civica che fa del suo programma amministrativo, frutto dell’esclusiva conoscenza diretta dei problemi e delle prospettive, dei progetti già in campo e di quelli che verranno nell’immediato, UN TERZO VALORE AGGIUNTO, un altro punto di forza da affidare alla sapiente gestione di un Sindaco competente che ha già dimostrato sul campo il suo valore.

Del resto, si tratta di una “UNITA’ CON TAURIANOVA E PER TAURIANOVA” in cui l’amministrazione del Sindaco Roy Biasi ha già creduto, con successo, in questi anni contrassegnati dalla grande COLLABORAZIONE fattiva con Associazioni di ogni orientamento, Parrocchie, Scuole, cittadini di tutte le nazionalità.

Si tratta ora di NON FERMARE LA RISALITA DI TAURIANOVA E DI CONTINUARE con quel modello virtuoso che la Città ha saputo diventare, ed ha saputo narrare, nel superiore interesse di un Municipio che già inizia a risplendere di una nuova luce, quella della trasparenza, che indica la rotta – nel campo della Cultura, delle Politiche Sociali e dell’Accoglienza – anche fuori dai confini comunali.

MA NON CI VOGLIAMO FERMARE QUI

Se Taurianova ha potuto riconquistare una prima parte della sua storica BARICENTRICITA’ perduta, basti pensare a quanto fatto nel ruolo di Comune Capofila di un Ambito Territoriale Sociale giudicato tra i migliori in Calabria, lo si deve alla messa a sistema avvenuta in questi anni di una collaborazione con i volontari proponenti di un complesso di GRANDI MANIFESTAZIONI culturali, artistiche, ludiche e religiose ormai storicizzate, che generano anche un indotto economico non indifferente, oltre a far parlare di quel che in questo campo i taurianovesi sanno fare come di UN PATRIMONIO IMMATERIALE DELL’UNESCO unico in Calabria, prossimo al riconoscimentoformale grazie all’Infiorata organizzata dalla Proloco.

I programmi amministrativi si sono integrati alla perfezione con quanto proposto dalla società civile, e ora si tratta di CONTINUARE ad offrire, a chi propone iniziative all’avanguardia e visionarie, un MUNICIPIO ALLEATO che, grazie alla guida accorta dei suoi amministratori, è uscito dal dissesto finanziario mettendosi alla prova, e superandola brillantemente, con l’organizzazione di manifestazioni di portata nazionale, come quelle nell’anno di Capitale Italiana del Libro, o la gestione di strutture innovative come il Polo Sociale Integrato e il Borgo Sociale.

E SI TRATTA DI SFIDE GIA’ VINTE

ORA OCCORRE VINCERNE ALTRE

Cinque anni fa abbiamo chiesto ai taurianovesi di fare una scelta d’amore, e così è stato non soltanto nel segreto dell’urna ma anche nel sempre crescente attaccamento alla nuova immagine e alla nuova sostanza – finalmente positive – che la Città ha conquistato e ha imposto anche nel contesto nazionale.

Oggi, riconoscendoci nella lista “Centrodestra Unito per Taurianova” pensiamo che la FIDUCIA DI QUESTI ANNI, consolidata non soltanto nell’orgoglio di sapere che Taurianova è anche una Capitale Italiana, ma pure nell’avvertito MIGLIORAMENTO dei servizi comunali – in primis quelli che riguardano le Politiche Sociali e l’erogazione idrica – dobbiamo indirizzarla per migliorare il complesso delle RELAZIONI ISTITUZIONALI, anche con Enti sovracomunali, che possono far fare a Taurianova un ulteriore salto di qualità.

NESSUNA TIMIDEZZA, NESSUN REGALO

IL RISPETTO LO ABBIAMO MERITATO CON I FATTI

La Città di Taurianova ha bisogno di CONTINUAREa credere nell’UNITA’ e nella PARTECIPAZIONE, specie dei giovani, per essere sempre di più una VOCE ASCOLTATA nella Città Metropolitana e nella Regione, e questi valori devono irrobustire la futura missione del Sindaco, della Giunta e dell’intero Consiglio Comunale: la nostra Lista offre, per metodo amministrativo e per storia personale dei suoi componenti, la migliore certezza che il Comune saprà cercare e trovare quelle INTESE, quei PROGETTI, che aiutano i nostri Cittadini ad esigere i propri diritti, i Giovani a poter trovare la propria strada rimanendo o ritornando, i nostri Imprenditori a poter investire per assicurare occupazione e sviluppo.

Con ORGOGLIO, ENTUSIASMO E CONSAPEVOLEZZAchiediamo dagli elettori un’investitura democratica convinta per aiutarci, attraverso il voto dato a chi ha dimostrato di sapere amministrare rifiutando compromessi molesti e polemiche continue, a mettere definitivamente al bando la discordia politica pretestuosa, così come i personalismi sterili che disgregano e rallentano l’azione amministrativa.

La forza dell’Unità, che offriamo e chiediamo, crediamo che debba essere indirizzata anche per migliorare la ricomposizione, sociale ed urbanistica, di quella CITTA’ POLICENTRICA che l’Amministrazione Comunale uscente ha rispettato e favorito: le frazioni Amato e San Martino, ma così anche Pegara, Gagliano e tutte le altre porzioni della campagna urbanizzata che per qualità della vita e specializzazione produttiva rappresenta un vanto per Taurianova, sono gli ORGANI VITALI di un corpo che non ha testa e cuore nel “centro storico”, bensì deve avere “testa e cuore” ovunque ci sia un taurianovese che chiede ascolto e servizi.

Al giovamento che Taurianova riceverà dai cantieri delle opere pubbliche, alcuni in dirittura d’arrivo, altri di prossima apertura – per un valore che supera i 30.000.000 di euro – vogliamo aggiungere la più rilevante delle soddisfazioni su cui, in questa fase demografica così complessa per l’Italia, può contare una Città che come la nostra gode di una geografia fortunata: renderla attrattiva con TANTE OCCASIONI DI LAVORO PER I GIOVANI, UNA META IMMANCABILE per il commercio, l’artigianato dei dolci, la promozione culturale e sociale, il turismo delle radici che sa esprimere, non un luogo di passaggio ma UNA CASA BELLA E ACCOGLIENTE che in tanti possono tornare a vivere a due passi dalla montagna e dal mare.

RaccogliAMO altri frutti dell’Amore per Taurianova

LEGALITA’ E SENSO CIVICO

continuiAMO con … i fatti

In questi anni tra concorsi pubblici, appalti milionari, affidamenti immediati e iter in periodi emergenziali certamente non sono mancate le occasioni in cui il grigio, o addirittura il nero, si poteva annidare: eppure, da amministratori abbiamo agito rispettando ed esigendo la massima trasparenza.

Nel momento in cui ci prepariamo a illustrare i punti intorno ai quali intendiamo chiedere nuovamente fiducia ai cittadini, e dopo aver spiegato lo sforzo fatto per far parlare bene della nostra Taurianova, non possiamo non sottolineare il valore cardine della Legalità. Per essa, intesa come cultura che si professa e come pratica che si vive, non abbiamo soltanto reso ancora più trasparenti gli Uffici e non abbiamo soltanto formato – con Carabinieri, polizia e Guardia di Finanza – quella squadra Stato che in mille occasioni ha saputo parlare con una sola voce, nelle scuole, piuttosto che nelle manifestazioni organizzate per risvegliare le coscienze; abbiamo fatto in modo, e vogliamo continuare a fare in modo, che nell’idea di Bellezza con cui ora Taurianova è identificata il primo pensiero sia quello del rispetto delle regole e del rispetto del senso civico.

Pensiamo che una Comunità abituata a questo rispetto sia una Comunità che arriva a vergognarsi, e a indignarsi, degli abusi, sia una comunità più incline a vivere in armonia e a denunciare quello che non va.

Non ci stancheremo mai di ringraziare i servitori dello Stato per il lavoro difficile che svolgono e al contempo ribadiamo lo spirito che ci ha mosso in questi anni: Legalità non può essere uno slogan, non può essere un orpello burocratico oppure una parola che si usa gratis.

Legalità è un valore e noi abbiamo

dimostrato con i fatti come lo si pratica

Ecco perché noi, per chiedere fiducia e assumerci l’onore di amministrare nuovamente Taurianova, vogliamo partire dalla Cultura e della Legalità, indicandoli come sentinelle che chiedono conto a chi governa e come fari che indicano la strada alla cittadinanza.

Chiediamo consenso convinto, non pacche sulla spalla, certi di non dover ricambiare con alcunché di materiale chi ci vota, ma solo di dover fare una solenne promessa: di impegnarci al massimo affinché niente e nessuno possa riportare indietro una Città che ha dimostrato ampiamente di volersi e di sapersi elevare.

CULTURA E REPUTAZIONE

continuiAMO… insieme

Cittadini, Associazioni e Imprese sanno che qualunque loro azione volta al miglioramento della propria condizione è aiutata dalla percezione favorevole del contesto in cui quell’attività avviene. L’investimento nel settore della Cultura, che fra l’altro ha propiziato la nomina del Governo a Capitale del Libro, non ha creato quindi soltanto una elevazione dello spirito e un’aggiunta di sapere di cui chi ha voluto ha potuto usufruire, ma ha ricreato per la nostra Taurianova una reputazione nuovamente positiva, fin qui capace di sgretolare le brutte nomee del passato facendo ritornare i tempi in cui da fuori si veniva in Città per la buona sanità e la bontà dei suoi torroni.

Bisogna difendere questa nuova reputazione, foriera di speranza per chiunque vuole vivere in un luogo attrattivo che non respinge, non incute paura e invece invoglia a mettere sù famiglia o ad aprire nuove attività commerciali.

Il buon nome di Taurianova può diventare il volano per il rafforzamento di quell’indotto economico di cui possono beneficiare le strutture ricettive presenti e future, così come i bar, le pasticcerie e le torronerie.

L’ottenuta riapertura della Biblioteca Comunale, dopo 7 anni, è il punto di partenza per la creazione di un sistema di infrastrutture di settore che sarà il nostro prossimo vanto. La Pandemia, la lievitazione dei prezzi causata da due guerre e la continua modifica della legislazione sugli appalti hanno solo rimandato quel programma ambizioso che in questi anni abbiamo saputo difendere e ora possiamo rilanciare in una chiave comprensoriale.

Non sono promesse, sono opere finanziate, alcune in via di completamento, altre pronte per l’appalto, altre ancora progettate: parliamo del Cine-Teatro, della Casa della Cultura in località “Canoro”, dell’Accademia di Arte e Musica nell’ex Asilo Pontalto.

Questi nuovi spazi pubblici, che dovranno essere gestiti al meglio – eventualmente anche nel quadro di partnership che il Comune saprà avviare con soggetti autorevoli del panorama culturale calabrese – diverranno essi stessi nuovi amplificatori della nuova reputazione che Taurianova ha ottenuto, facendola conoscere in tutto il Paese, grazie agli investimenti nel settore della Cultura e degli Eventi Artistici.

Non c’è dubbio che poter contare su queste nuove strutture aiuterà il Comune a migliorare manifestazioni come “Taurianova Legge”, in un fervore rinnovato dall’aumentata partecipazione di pubblico non taurianovese che la loro fruizione comporta, si potrà offrire un contributo ancora più significativo per aggiungere maggiore risonanza all’organizzazione della Infiorata di Taurianova-Candidata a Patrimonio Immateriale dell’Unesco e del Concorso Internazionale Madonnari-Città di Taurianova.

Taurianova è pronta a rivivere i fasti che possono derivare dall’organizzazione di nuovi Concorsi Letterari e Culturali, da inserire nel contesto nazionale viste le relazioni che opportunamente sono state allacciate in questi anni, coincisi anche con il grande rilancio del “Premio dei Miracoli” che – nel fervore dei Festeggiamenti Mariani – indica di volta in volta una volontà crescente della Comunità di partecipare ad eventi che esaltano le nostre radici e la nostra identità.

Tra le altre novità su cui si punterà, anche la nascita del Museo Civico da realizzare all’interno del Palazzo dell’Ex Pretura, edificio che – al pari di Palazzo Lo Schiavo, in parte già acquisito dal Comune grazie ad una donazione – ha già dimostrato di poter essere utilmente destinato a potenziare la disponibilità di spazi pubblici coerenticon le proposte culturali vecchie e nuove.

Ci impegneremo a fare in modo che il Centenario della fondazione di Taurianova, che cadrà nel 2028 e che contiamo di festeggiare mettendo in evidenza come il valore dell’Unità sociale sia ancora indispensabile per sospingere adeguatamente una conurbazione che non si arresta, continui ad avere delle significative tappe di avvicinamento, nell’ambito di un programma da lanciare almeno 2 anni prima.

Vogliamo produrre una nuova stagione di dialogo con le Istituzioni, amministrative e culturali, dei Centri limitrofi, con le quali già è in corso di attuazione il progetto New Town (con Cittanova, Polistena, Oppido Mamertina e Terranova Sappo Minulio), per fare di Taurianova anche il fulcro di un Sistema Bibliotecario del Comprensorio, ma vogliamo pure sollecitare il ritorno della tradizione del Teatro Popolare certamente favorito dalla nuova struttura prossima al completamento.

Saranno formate per la prima volta Commissioni Assessorili che, aperte al contributo fattivo di cittadini portatori di esperienza nei diversi campi della cultura o dell’associazionismo, diventeranno degli organismi propositivi e consultivi, vere e proprie articolazioni ispirate dal valore della Partecipazione e dalla necessità del fare concreto.

Nel solco di quanto fatto nell’anno di Capitale del Libro, vogliamo impiantare dei veri e propri gemellaggi permanenti con le associazioni che organizzano grandi eventi culturali e artistici storicizzati dall’alto impatto d’immagine, così da capire annualmente necessità e programmare gli affiancamenti del caso.

TAURIANOVA BELLA continuiAMO…migliorando

Il nostro impegno nasce da un’idea semplice ma fondamentale: continuare e migliorare la qualità della vita quotidiana ottimizzando gli spazi che viviamo.

Strade curate, verde pubblico ancora più valorizzato e servizi efficienti non sono dettagli, ma diritti di ogni cittadino.

Vogliamo continuare a costruire una città più accogliente, ordinata e sicura, attraverso interventi concreti e continui. Siamo consapevoli che il decoro cittadino passa attraverso una visione nuova e contemporanea dello spazio pubblico. Una città moderna garantisce infrastrutture sicure, funzionali e durature.

Una città ancora più curata, più verde e meglio organizzata non è solo un obiettivo estetico, ma una scelta di responsabilità amministrativa. Il nostro obiettivo è chiaro: trasformare ogni angolo della città in uno spazio vivibile, sicuro e decoroso. Perché una città curata non è solo più bella: è più giusta, più dignitosa, più umana.

Ci impegniamo per questi punti :

Verde Pubblico: tutela e nuova cultura ambientale

Attuazione di un piano organico di manutenzione del verde esistente, con interventi programmati e costanti

Rigenerazione di aree oggi inutilizzate o degradate, da trasformare in spazi verdi fruibili e qualificati

Realizzazione di nuovi parchi urbani attrezzati, pensati come luoghi di aggregazione e benessere

Creazione di aree dedicate agli animali domestici, per favorire una convivenza civile e moderna

Promozione di iniziative volte a sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla cura del verde, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità

Arredo Urbano: innovazione, sostenibilità e identità

Introduzione di un nuovo modello di arredo urbano, funzionale, estetico e sostenibile

Utilizzo di materiali ecologici e durevoli, con una progressiva riduzione dell’impiego di plastica e carta

Riqualificazione degli spazi pubblici con soluzioni che valorizzino l’identità della città

Inserimento di elementi di arredo che favoriscano socialità, inclusione e vivibilità

Installazione di nuove pensiline per le fermate degli autobus

Viabilità e manutenzione: sicurezza ed efficienza

Una città moderna garantisce infrastrutture sicure, funzionali e durature.

Piano straordinario di manutenzione del manto stradale e dei marciapiedi

Introduzione di tecnologie innovative per la riparazione delle buche, in grado di intervenire entro 24 ore con risultati definitivi e garantiti nel tempo

Superamento delle attuali pratiche di manutenzione superficiale, che generano disagi continui e spreco di risorse pubbliche

Riduzione dei danni a veicoli e cittadini, con conseguente alleggerimento dei costi per l’ente comunale

Miglioramento della viabilità urbana per ridurre traffico, stress e aumentare la sicurezza

Una città proiettata al futuro

L’azione amministrativa dovrà continuare ad essere guidatada una visione chiara:

trasformare la città in un luogo moderno, sostenibile e capace di rispondere alle esigenze presenti e future.

Investire nel verde, nel decoro e nei servizi significa:

migliorare la salute e il benessere dei cittadini

rafforzare il senso civico e la partecipazione

rendere il territorio più attrattivo sotto il profilo sociale ed economico

Partecipazione e responsabilità condivisa

La città è di tutti, e tutti devono sentirsi coinvolti.

Coinvolgimento dei cittadini nella cura degli spazi pubblici

Favorire e promuovere progetti di “adozione” di aree verdi e spazi urbani

Dialogo costante con quartieri e associazioni per ascoltare, dialogare e poi trovare soluzioni che possano migliorare i servizi

Trasparenza sugli interventi e sui tempi di realizzazione

Sicurezza urbana: vivere senza paura

La sicurezza parte anche dalla cura degli spazi.

Potenziamento dell’illuminazione pubblica nelle zone critiche

Recupero delle aree abbandonate per prevenire degrado e illegalità

Collaborazione con le forze dell’ordine e installazione di sistemi di videosorveglianza

Presenza attiva dell’amministrazione sul territorio

Creazione di passaggi pedonali intelligenti

AMBIENTE E ACQUA

continuiAMO… senza emergenze

La sete d’acqua che fiaccava ampie porzioni del territorio è diventata un brutto ricordo: siamo passati dalle parole ai fatti, non cadendo mai nella trappola delle polemiche disfattiste.

Ha pagato l’intuizione di realizzare una nuova batteria di pozzi in contrada Oliveto ed ora non resta che portare a termine il programma per staccare la rete idrica dalla sorgente extracomunaleViterito, vetusta e antieconomica: anche a finanziare questo proposito servono le Intese con gli enti sovracomunali che ci impegniamo a promuovere, approfittando del notevole credito che l’Amministrazione Comunale ha ottenuto dal Governo e dalla Regione.

Il campo pozzi di località Oliveto, che contava di un pozzo erogante, è stato portato a tre pozzi eroganti, tramite la realizzazione di due nuovi pozzi:l’apporto della risorsa idrica è stato potenziato con un incremento di 32 litri al secondo di portata al servizio del serbatoio.

I lavori di rinnovamento e potenziamento del sistema di approvvigionamento idrico sono continuati con il rifacimento di un pozzo nel campo diRazzà.

Le somme investite per questi interventi sono state di oltre € 340.000 che hanno permesso di affrontare la terribile crisi idrica dell’estate 2024 senza grandi sofferenze come il resto del territorio calabrese ha dovuto subire.

Ci si è mossi in anticipo, con la previsione che i periodi siccitosi sarebbero aumentati e con essi la richiesta di risorsa idrica.

Taurianova, inoltre, vedrà realizzato – grazie al suo ruolo di Comune Pilota nella Città Metropolitana in un Piano curato dalla Regione – un intervento superiore ai 2.000.000 di euro per l’ingegnerizzazione delle reti idriche urbane e per lavori di manutenzione straordinaria. Si tratta di un efficientamento considerevole che ci consentirà di ridurre le perdite lungo la rete e quindi di ottenere oltre che un risparmio in bolletta, anche una distribuzione quanto mai equa di una risorsa come l’acqua destinata ad essere sempre più preziosa, a livello mondiale, visti i cambiamenti climatici in corso.

Ma non finisce qui

Taurianova è stata beneficiaria di un finanziamento di 400.000 euro di fondi della Presidenza del Consiglio di Ministri – Protezione Civile per la realizzazione di 2 nuovi pozzi: il primo in località Oliveto per completare il potenziamento di quel campo pozzi; il secondo per completare il campo pozzi di Razzà.

Questi due nuovi pozzi, la cui realizzazione è in corso, completeranno il programma che ci eravamo prefissati, in attesa di chiudere con l’approvvigionamento antieconomico.

Il Comune consegna già oggi ad Arrical, la nuova azienda regionale che diverrà gestore unico per la manutenzione e la riscossione, un sistema che ha risolto le sue falle storiche, un sistema che quelle poche volte che va in difficoltà lo fa solo per via di eventi esterni (come la mancanza di energia elettrica) o in casi estremi come la siccità che ha costretto la Regione a richiedere la dichiarazione dello stato di emergenza per tutto il territorio calabrese.

Fuori da ogni emergenza.

Per fortuna appartengono al passato anche le brutte scene dei cumuli di spazzatura che fermentavano per strada. La collaborazione dei cittadini e il cambio del gestore privato del servizio, fatti che certamente sono dovuti anche alla credibilità e all’autorevolezza di una Amministratore Comunale che ha indirizzato con rigore la lunga fase della transizione dal vecchio a nuovo appalto, hanno premiato consentendoci di consolidare quote sempre maggiori di raccolta differenziata.

Ma guai a sentirsi appagati.

Occorre potenziare le occasioni di riciclo utile offerte dalla nostra Isola Ecologica, senz’altro una delle migliori della Calabria, coinvolgendo i grandi consorzi nazionali con i quali vogliamo continuare a collaborare per aumentare il numero di “cassonetti smart” disseminati in Città, offrendo inedite opportunità affinché chi più ricicla, meno paga sulla bolletta, e alleggerendo il “porta a porta” con le compostiere condominiali.

Vogliamo stringere una nuova alleanza con i cittadini, potenziando la già molto proficua vigilanza contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti lungo le strade di periferia, offrendo altre campagne di comunicazione nelle scuole e aiutando i commercianti a differenziare sempre meglio, specie nei mesi estivi.

Ci poniamo come obiettivo realistico il raggiungimento dell’80% di differenziata, che vuol dire far pesare sempre meno i costi che gravano sul Bilancio Comunale ed avere una Taurianova resa ancora più pulita da un rinnovato senso civico.

Grande attenzione, viste anche le crisi mondiali, intendiamo prestare alla transizione energetica a partire dal già finanziato intervento di 500.000,00 euro per rendere autonomi dal punto di vista dell’approvvigionamento il Municipio e il Polo Sociale Integrato.

L’Amministrazione Comunale, oltre a sfruttare al massimo gli edifici pubblici per promuovere il risparmio e l’autosufficienza energetica, dovrà lanciare una campagna volta a promuovere la formazione di Comunità Energetiche che implementino l’uso di pannelli solari nelle abitazioni.

POLITICHE SOCIALI

continuiAMO senza… promesse

Taurianova è Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale 3. Nel ruolo di guida politica e amministrativa di un organismo rappresentativo, che organizza le risposte contro la fragilità sociale di ben 10 Comuni del nostro comprensorio, siamo riusciti ad ottenere una premialità particolare dalla Regione: il nostro Ats, insieme a sole altre 2 realtà simili in tutta la Calabria, si sta trasformando in un’Azienda Consortile Speciale.

È un salto di qualità importante, già ratificato dai primi passaggi in Consiglio Comunale, che consentirà una risposta globale ancora più performante contro il disagio sociale.

Noi ci impegniamo a fare in modo che questa collaborazione, mai polemica e sempre virtuosa con gli altri sindaci, continui a produrre atti e progetti dal giovamento tangibile per i cittadini. Come avviene nel Polo Sociale Integrato (ex sede del Giudice di Pace) dove il taurianovese di ogni età riceve aiuto, presa in carico, interventi qualificati da parte degli assistenti sociali assunti definitivamente come da anni non capitava, ma anche grazie ad una proficua sinergia con cooperative del Privato Sociale.

Chiunque accede al Polo resta meravigliato della sua efficiente multi settorialità, ma noi vogliamo rilanciare con servizi sempre nuovi questo microcosmo fatto di umanità e buona amministrazione. L’avvento dell’Azienda Speciale, introducendo criteri ancora più obbligatoriamente trasparenti e modalità manageriali nella conduzione, ci aiuterà ad erogare prestazioni che garantiscano immediata fruizione di diritti vecchi e nuovi.

Guai a chi, contro i bisogni dei taurianovesi,promette questo e quello non sapendo quali margini offra il Bilancio Comunale e quali limiti imponga la legislazione nazionale: ecco perché noi partiamodai fatti che già ci sono, prendendo spunto da essi vogliamo migliorare, e offriamo l’ascolto perché nessun cittadino – del centro come delle contrade – abbia a sentirsi emarginato.

Non promesse, ma fatti e impegni

Noi l’abbiamo fatto in questi anni, l’abbiamo fatto garantendo un servizio mensa e scuolabus tempestivo e capillare; garantendo i progetti che hanno portato i bambini al mare e gli anziani alle Terme; garantendo in collaborazione con l’Asp e le associazioni l’adesione a campagne di prevenzione per la difesa della salute. Abbiamo riaperto strutture che oggi offrono servizi alla cittadinanza, come quella di San Martino all’interno del Polo scolastico, gestita dall’associazione ‘Pane spezzato”, e con questo modello concertato pensiamo di poter intervenire in altre zone della Città. Tutto questo continuerà ma accanto a questo ci impegniamo, attraverso nuovi progetti,a essere vicini ai bisogni con un’attenzione particolare alle categorie più deboli, riducendo il disagio sociale con politiche concrete di inclusione, supportando le famiglie che spesso si trovano da sole ad affrontare le difficoltà giornaliere.

Vogliamo creare:

Un centro giovanile o CAG, per creare un nuovo punto di riferimento per i giovani, con spazi educativi pomeridiani e serali.

Una Officina del Sociale in collaborazione con associazioni di volontariato e cooperative sociali per favorire lo scambio intergenerazionale.

Un Consiglio Comunale dei ragazzi per aumentare il loro spirito civico, rendendoli protagonisti e propositivi, abituandoli per il futuro alla cura delle Istituzioni attraverso l’impegno politico.

Un Segretariato sociale per informare e orientare i cittadini sui servizi sociali, sanitari e assistenziali.

SPORT E TEMPO LIBERO

continuiAMO con… progetti pronti

Le discipline sportive più praticate nel territorio sono calcio, pallavolo, padel, tennis e ciclismo e si intende valorizzare queste attività attraverso strutture adeguate.

L’obiettivo principale del nostro programma è rendere lo sport il fulcro dell’aggregazione giovanile e sociale a Taurianova, trasformando il nostro territorio in una vera e propria “Città dello Sport”, migliorando la qualità della vita e la mobilità sostenibile attraverso interventi concreti e realizzabili.

Vogliamo favorire la fruizione degli impianti da parte dei giovani, creando un ambiente stimolante e inclusivo che incentivi la pratica sportiva come momento di crescita personale e sociale.

Crediamo che si possa promuovere Taurianova come punto di riferimento sportivo a livello provinciale e regionale, capace di attrarre eventi e iniziative di rilievo nazionale, intanto continuando ad assicurare aiuti concreti alle associazioni sportive per poter competere nell’intero territorio nazionale.

Non vogliamo limitarci ad un sostegno esterno ma vogliamo collaborare con le associazioni sportive locali per la gestione e l’organizzazione di attività, eventi e corsi rivolti ai giovani e alla cittadinanza.

Le tante cose da fare per adeguare gli impianti dovranno essere affrontate con l’istituzione di un tavolo tecnico permanente per il monitoraggio degli interventi, la valutazione dei risultati.

La nostra proposta punta a trasformare Largo Bizzurro in un vero “Parco dello Sport”, un luogo moderno e attrezzato dove giovani, famiglie e cittadini possano praticare attività fisica e vivere il tempo libero.

Questo progetto prevede:

la valorizzazione della pista pedo ciclabile di circa 350 metri per la corsa e la camminata; il potenziamento delle palestre all’aperto già presenti nel parco; la realizzazione di un parco giochi dedicato ai bambini; l’installazione di un punto ristoro per rendere il parco un vero luogo di incontro per la comunità.

Muovendoci nel solco di quanto già assicurato dagli amministratori uscenti, vogliamo arrivare all’apertura del Nuovo Stadio di San Martino che deve diventare l’impianto principale in cui fare calcio.

Il progetto è già stato realizzato dall’ufficio tecnico comunale ed ha ottenuto i visti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Il rifacimento di questo impianto permetterà a Taurianova di avere uno stadio moderno e omologato per ospitare campionati fino alla Serie C, dando nuove prospettive allo sport locale e alle società sportive della Città.

Vogliamo inoltre riqualificare lo Stadio Tony Battaglia, immaginando di poter installare il manto erboso per dare la possibilità alle squadre, ma soprattutto alle scuole calcio di poter allenare e allevare tanti piccoli campioncini e disputare campionati fino alla Prima Categoria / Promozione.

L’assillo del reperimento dei fondi per l’impiantistica sportiva, che riguarda tutti i Comuni, anche alla luce della recente stretta degli organi preposti alla sicurezza degli spettacoli e dell’impossibilità di finanziare gli interventi con i fondi del Pnrr, è un altro di quegli stimoli alle Intese Interistituzionali di cui Taurianova ha bisogno.

Fulcro di questa vocazione potrà essere anche la creazione di un Centro Sportivoall’avanguardia e invitante, soprattutto per i più giovani, che ci impegniamo a ipotizzare al fine di stimolare associazioni ed Enti per il reperimento di quelle risorse – pubbliche e private – che occorrerebbero per farlo diventare il punto di riferimento di un territorio che va oltre la nostra Città.

Abbiamo la certezza che la Città Metropolitana stia per completare il Palazzetto dello Sport che permetterà alle società sportive di Taurianova di svolgere la propria attività in un impianto moderno e adeguato, certamente fra i più importanti del Reggino.

L’amministrazione Comunale ha già avuto degli incontri con i dirigenti delle squadre di volley anticipando loro quale è stata la soluzione tecnica trovata dall’ex Provincia per assicurare la rapida omologa dell’impianto e la capienza giusta di pubblico.

Una Taurianova che investe nello sport, nei giovani, negli spazi pubblici e nella mobilità sostenibile è una città che cresce e guarda con fiducia al futuro.

QUOTE GIOVANI

continuiAMO …per farli tornare

Sappiamo che ai giovani non bisogna parlare con paternalismo, oppure dare ricette e pretendere che le accolgano senza esserne i veri protagonisti.

Sappiamo che le risposte che il Comune deve dare, invece, sono trasversali ai vari settori: se ti impegni per il Lavoro, ti impegni per i giovani e con i giovani; e così via per la Cultura, il Turismo, lo Sport, i Servizi per la Connettività.

Approfittando anche dei progetti per l’ormai annuale coinvolgimento di ragazze e ragazzi nel Servizio Civile Universale, vogliamo creare un canale di ascolto (non solo on Line) tra l’Amministrazione Comunale e i giovani taurianovesi che vivono ovunque.

Vogliamo cioè raccogliere l’energia delle loro proposte, delle loro visioni, anche del loro malcontento, per convogliarla in un progetto comunale che per punti realizzi una Taurianova più in linea con i loro sogni piccoli e grandi.

Concerti, mostre, rassegne, concorsi se organizzati dalle ragazze e dai ragazzi acquistano un valore in più, sanno cioè di quella maggiore speranza che tutti cerchiamo per rendere Taurianova un luogo dove convenga ritornare, magari dopo gli studi universitari o una esperienza di lavoro fuori, e noi vogliamo incentivare questo ritorno rendendo totale in ogni zona della Città l’offerta di internet gratuito e ultraveloce e offrendo politiche tributarie che premiano l’apertura di nuove attività degli under 35.

Tutte le strutture comunali, gli edifici pubblici in primis, devono diventare funzionali al coinvolgimento dei giovani: assicureremo una sorta di “quota giovane” in tutte le manifestazioni artistiche e culturali che il Comune patrocinerà, chiedendo un’attenzione particolare affinché spettacoli ed eventi siano concepiti anche con uno spiccato punto di vista giovanile.

Crediamo che manifestazioni come L’Infiorata e Il Concorso Internazionale dei Madonnari, al pari degli eventi organizzati dal Comune in occasione dei Festeggiamenti Mariani e degli altri che si susseguono ogni estate – ‘Mbitu Festival e Note d’Autore in primis – abbiano risvegliato anche nei giovani la fierezza dell’appartenenza e pensiamo che proprio questo clima di ritrovato orgoglio possa favorire la nascita di Associazioni Giovanili, Consulte e Gruppi Organizzati che devono poter trovare le porte del Comune sempre aperte.

Come sempre saremo amministratori che affiancano, aiutano, si pongono a disposizione di quanti crederanno che è tornato il momento di mettersi in gioco per la bellezza di Taurianova.

Il canale di scambio informativo che vogliamo attivare con l’universo giovanile sarà anche uno strumento di orientamento e formazione verso tutte le opportunità lavorative offerte dal nostro territorio, cercando di supportarli nella presentazione e promozione delle proprie competenze, per esempio aiutandoli nella presentazione di progetti o nel disbrigo di pratiche burocratiche.

L’ascolto serve anche alla promozione di progetti di prevenzione coinvolgendo professionisti esperti sul fronte dei comportamenti a rischio che colpiscono i giovani (abuso di alcool, consumo di droghe, guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, gioco d’azzardo, dipendenza da internet ecc.) prediligendo la formazione di una short list di professionisti.

Vogliamo individuare altri spazi e beni immobili di proprietà comunale per agevolare momenti di aggregazione, di condivisione e di incontro, promuovendo iniziative che possano rappresentare occasioni di partecipazione fattiva alle esigenze della città e dei giovani stessi, come laboratori artistici, culturali, manifatturieri, ecc.; l’idea è quella di coinvolgere pure i giovani fuori sede (approfittando anche delle piattaforme on line).

Vogliamo continuare ad aprirci alla collaborazione con le scuole di formazione professionale, per proseguire nella ricerca di azioni sinergiche per debellare l’abbandono scolastico, promuovere il ruolo degli ITS-ACCADEMY (Istituti Tecnologici Superiori di eccellenza), la cui qualifica oggi è sempre più richiesta sul mercato del lavoro, anche questo da dettagliare come incentivo ai giovani per rientrare in Città (stabilendo delle premialità per i richiedenti che hanno la residenza a Taurianova o trasferiscono qui la loro residenza).

SVILUPPO DELLE IMPRESE

continuiAMO…con le eccellenze

Crediamo che tutte le cose che si fanno, elevando il buon nome di Taurianova, facendolo conoscere fuori dai confini comunali, portino beneficio a quanti investono per lo sviluppo economico e per l’occupazione.

Ecco perché, per avvantaggiare i diversi settori in cui le nostre imprese eccellono – dall’artigianato dolciario all’agricoltura di qualità, dal commercio all’edilizia – vogliamo continuare a rendere sempre più attrattiva la Città: affinché più serrande si alzino, occorre dare a chi investe altre certezze.

Ora che il Bilancio Comunale non è più in dissesto, e gli investimenti possibili non sono più affidati alla valutazione ostativa di una Commissione esterna all’Ente, vogliamo produrre uno sforzo affinché– anche grazie alle Intese con le Istituzioni sovracomunali guidate dal Centrodestra, Regione e Governo in primis – Taurianova si doti di nuovi strumenti, dettagliando una politica che proceda per Piani:

P.S.C. – Piano Strutturale Comunale

Chiederemo sostegno per reperire i fondi necessari, volendo dare impulso all’attività edilizia, ma anche ordine e nuova armonia all’urbanistica. Bisogna far capire a chi costruisce che, specie ora che il pagamento dei servizi come la raccolta dei rifiuti grava interamente sui cittadini, non è più consentito utilizzare indiscriminatamente il suolo, dilatando senza regola l’abitato, con la conseguenza di trovarsi a dover pagare tariffe altissime per via di costi lievitati in maniera irragionevole. Bisogna contenere, ma allo stesso tempo consentire espansioni virtuose.

P.I.P. – Piano per gli insediamenti produttivi

La Zona Economica Speciale voluta dal Governo per tutto il Sud è una opportunità che va fatta conoscere agli imprenditori, anche a coloro che vogliono insediarsi per la prima volta nel nostro territorio.

La nostra intenzione è quella di affiancare quelle imprese che volessero approfittare della posizione geografica strategica che Taurianova ha, al centro della Piana, vicinissima al Porto di Gioia Tauro, attraversata da tutti gli assi stradali più importanti.

Anche in questo caso, l’obiettivo del finanziamento e della realizzazione di una area P.I.P., pensiamo che sia più facile realizzarlo facendo conoscere sempre meglio – anche attraverso nuove sinergie con le Organizzazioni datoriali – la localizzazione fortunata della Città ed attivando intese giuste con le Istituzioni e l’Università.

S.N.A.I. – Strategia Nazionale per le Aree Interne

In questi anni il Comune di Taurianova è entrato nell’organismo che, comprendendo altri 14 Municipi, curerà la programmazione condivisa degli interventi – economici, urbanistici, turistici, culturali – che il Governo nazionale finanzia per aiutare le aree interne ad uscire dall’emarginazione. Non era affatto scontato che si aprisse per la nostra Città questa opportunità, ovvero di essere tra quelle del Versante Aspromontano Tirrenico beneficiarie di questi fondi, e noi vogliamo fare in modo che la nostra rappresentanza faccia sentire il punto di vista taurianovese nella governance della Snai. Far parte di questo direttorio ristretto, che ha già comportato l’ottenimento di risorse che si stanno spendendo per le due piazze di Amato e San Martino, per un importo vicino ai 500.000,00 euro, consente di poter concertare anche nuove politiche per i servizi che invoglino cittadini e imprese a non abbandonare le aree interne.

Abbiamo ben chiaro che qualsiasi intervento del Comune non può che essere di sostegno ai privati, di aiuto contro la burocratizzazione dei processi oppure di affiancamento nella scoperta dei mercati, utilizzando anche le sinergie istituzionali giuste

TURISMO ED EX CALABRO LUCANE

Vogliamo utilizzare tutte le leve di finanziamento possibili, a livello europeo e nazionale, per far rientrare Taurianova nella rete del Turismo delle Radici, ovvero potenziando quella ricettività rivolta ai nostri emigranti all’estero e alle generazioni susseguitesi dopo la loro partenza: è sempre più incalzante il bisogno che avvertono di scoprire o riscoprire le loro origini, e il Comune può e deve favorire questo tuffo emotivo dall’alto impatto economico.

Come pure vogliamo approfittare dell’imminente elevazione di Taurianova a Città Mariana, nonché dei documentati miracoli ascritti alla nostra Patrona, per varare dei Piani che migliorino l’offerta del Turismo Religioso, implementando la devozione in occasione degli eventi ludici e artistici che sono ormai un vanto rinomato per i taurianovesi. La collaborazione con le Parrocchie e i gruppi parrocchiali, già sperimentata in occasione della nostra felice intuizione per la ripresa delle antiche Fiere, sarà indirizzata anche per porre il Comune a sostegno della rivalutazione di quelle tradizioni comunitarie che fanno della Fede il loro motore.

Vogliamo ribadire la forte dose di realismo che ci ha animato in passato, rispetto alla rifunzionalizzazione delle ex Linee Taurensi:siamo per la fine del degrado e siamo per la loro conversione come percorso ciclo-pedonale.

I vecchi binari, così come le stazioni dismesse, possono diventare una sorta di Parco Lineare che sviluppa la mobilità verde e la fruizione dei giacimenti naturali un tempo attraversati dal treno. Vogliamo che la Regione dica definitivamente cosa vuol fare del lungo tracciato, imponga in ogni caso una pulizia periodica del sedime nella parte in cui attraversa i centri abitati, e noi siamo pronti a rimettere in pista l’idea progettuale elaborata dall’ex Provincia: turismo e natura da Gioia Tauro all’Aspromonte, anziché illudersi che vengano trovati i 50.000.000 di euro e passa che servirebbero per riportare i treni.

Del resto in questi anni, grazie ai fondi arrivati per la Capitale del Libro abbiamo finanziato l’installazione – da parte dell’associazione “Amici del Palco” – dei primi totem turistici e interattivi davanti a monumenti e palazzi storici di Taurianova, dimostrando cioè che ci può essere una nuova attenzione e un occhio diverso sulle cose pregevoli che ci circondano, e che è arrivato il momento di far conoscere ad un pubblico più ampio.

COMMERCIO E ARTIGIANATO

Rifatto il look di Viale Ricci, le nostre Circonvallazioni possono tornare ad essere quell’ordinato e sicuro “Centro Commerciale Urbano” che tanti ricordano. Il commercio lo si aiuta, oltre che attraverso la leva fiscale; oltre che difendendo il buon nome della Città, anche e soprattutto invogliando a spendere. Ecco perché lo sviluppo delle nostre imprese commerciali non può prescindere dagli investimenti per il decoro urbano, il trasporto locale, la pulizia e la cultura che il Comune dovrà continuare a fare.

AGRICOLTURA

La campagna taurianovese è una risorsa di bellezza e di sviluppo economico. Per questo lafutura Giunta Comunale, oltre a confermare delle deleghe ad hoc, deve continuare a migliorare la viabilità – sollecitando anche quelle Istituzioni sovracomunali che hanno competenza – in modo che le nostre aziende, così come le famiglie che hanno scelto di vivere immerse nella natura, non debbano mai sentirsi isolate.

Vogliamo creare una manutenzione stradale speciale, dedicata alle campagne, approfittando del nuovo personale assunto con concorso e dei nuovi mezzi acquistati, per un pronto intervento che deve essere ancora più rapido del passato, perché una strada malmessa in questi casi può penalizzare irrimediabilmente le imprese, oltre che condannare all’insicurezza le famiglie.

In questi anni il Comune ha aiutato con il suo Patrocinio manifestazioni come l’Agrifest, segnalando appunto l’interesse affichè la qualità della nostra agricoltura venga sempre più conosciuta: ci impegniamo a fare in modo che questo schema di supporto ai produttori si possa ripetere anche per dare risonanza alle loro necessità, nelle interlocuzioni con le Istituzioni.

SCUOLE E NIDI

continuiAMO …con nuovi edifici

Anche in questo campo, partiamo dalle tante cose già fatte e da un metodo collaudato, apprezzato dalle Autorità scolastiche e dalle famiglie. Abbiamo creato un nuovo sistema di registrazione giornaliera del servizio mensa tramite una App. Abbiamo stabilizzato gli autisti dello scuolabus, assumendoli a tempo indeterminato per 36 ore settimanali.

Abbiamo riaperto il centro cottura della mensa scolastica, affidandoload un’azienda esterna concibo a Km zero e impiegando operatori che sono di Taurianova.

Abbiamo garantito per la prima volta un servizio che, tramite nuovo personale, supporta il mantenimento dell’igiene degli alunni speciali durante le ore scolastiche.

Abbiamo aumentato le ore d’impiego dell’Assistente educativo (garantendo altri post di lavoro). Oltre ad assicurare una costante manutenzione degli edifici, avviando i lavori per oltre 500.000 euro che consentiranno dopo 15 anni la riapertura della Palestra del Plesso Sofia-Alessio, contiamo di proseguire con gli interventi annuali per la ritinteggiatura delle aule e l’acquisto di nuovo arredo.

Suscitando la grande soddisfazione delle famiglie, abbiamo ampliato i servizi di cura e assistenza all’infanzia, creando – all’interno del Polo Sociale Integrato – uno dei 3 spazi “Giochiamo a Crescere” finanziati nel territorio della Città Metropolitana.

Nel rispetto dell’Autonomia scolastica, sono stati svariati i progetti in cui il Comune ha potuto integrare il programma educativo e, grazie alla proficua partecipazione ai bandi per la spesa dei fondi Pnrr, si stanno costruendo 3 nuove strutture, di cui due Nidi e una scuola dell’Infanzia (a San Martino, Amato e Area 167).

Si tratta ora di continuare sia il dialogo costante con le Istituzioni, sia l’attenzione prestata alle possibilità di spesa offerta dalle stesse per varare un Piano di interventi per l’adeguamento del Plesso Contestabile, attualmente trasferito a cura dell’amministrazione comunale presso il Gemelli Careri, in locali molto più idonei ed accoglienti rispetto ai precedenti.

VIVERE TAURIANOVA

continuiAMO … a sceglierla

PROGETTO “NEW TOWN”

Il Comune di Taurianova è promotore di una nuova associazione intercomunale che spinge per creare un sistema unico di valorizzazione, anche a fini turistici, dei paesi della “Valle delle Saline”. Si tratta di 5 enti che stanno coinvolgendo pianificatori, urbanisti, promoter al fine di migliorare la qualità della vita nei centri storici e laricezione turistica. È con questo spirito collaborativo e non campanilistico che intendiamo sostenere tutte quelle iniziative che collegano Taurianova al contesto, convinti cioè che oggi la possibilità di ottenere finanziamenti dipenda anche dai numeri che quel determinato progetto assicura.

DISMISSIONE PATRIMONIO EDILIZIO POPOLARE

Faremo in modo che l’Amministrazione Comunalecontinui a promuovere la dismissione del patrimonio edilizio popolare, attraverso la vendita degli alloggi consentendo, dopo tanti anni, ai conduttori di poter finalmente diventare proprietari degli alloggi ove risiedono. Ciò sarà fatto venendo incontro alle loro esigenze per quanto riguarda le modalità di pagamento, con la possibilità per il Comune di disfarsi di un onere e con la possibilità di poter incamerare somme importanti, da destinare alla realizzazione di altri progetti.

VILLE E PARCHI

Vi ricordate come era ridotta male Piazza Monteleone? E Piazza Aldo Moro? E Piazza Nassiriya? E largo Bizzurro?

Bene, a guardare ora questi angoli della Città – diventati polmoni verdi in cui taurianovesi di ogni generazione si ritrovano – ci riempie il cuore di orgoglio.

Lo stesso vale per Villa Antonino Fava, e su questa scia ci muoveremo dopo l’imminente completamento del Parco dell’Amicizia, ovvero per assicurare una manutenzione continua che renda accoglienti e gradevoli questi e altri Parchi urbani. Vogliamo destinare alla cura del verde squadre di operai comunali sempre più massicce per numero, verificando anche se esista la possibilità di reperire altri giardinieri e riproponendole intese con l’azienda regionale Calabria Verde che tanto beneficio hanno portato in questi anni. Infine, vogliamo pensare in grande realizzando un altro e più vasto Parco Urbano, dotato di tutte le infrastrutture sportive e ricreative, a valle dello stadio San Martino.

SANITA’

In questi anni siamo riusciti, collaborando costruttivamente con l’Asp, a dare decoro ai servizi come il 118 e a facilitare la continuità delle prestazioni del nostro poliambulatorio grazieall’ex Fiera di Largo Bizzurro, che il Comune ha messo a disposizione, e che si è rivelata sede preziosa e congeniale: ora occorre prepararsi ad una nuova fase.

Taurianova a breve avrà la sua Casa di Comunità, che si aggiunge alla sede della Centrale Operativa Territoriale ottenuta in questi anni e già attiva, vantando quindi una dotazione di strutture – riferimento di tutto il Distretto Tirrenico – come da anni non si vedeva. Occorre fare in modo che, sul modello di quanto fatto per il Centro di Salute Mentale, gli amministratori sviluppino sempre azioni istituzionali tese al mantenimento e al miglioramento di tali localizzazioni. Ma non vogliamo soltanto “giocare in difesa”, vogliamo avviare una ricognizione puntuale degli edifici del Comune in modo da mettere a disposizione dell’Asp quei locali che occorrono per il ritorno in Città di quei servizi di cui Taurianova negli anni è stata spogliata.

Vogliamo inoltre studiare la possibilità affinché, in collaborazione con il privato accreditato e la Croce Rossa, si possano immaginare eventi con cadenza mensile indirizzati alla prevenzione.

LAVORI PUBBLICI

Vogliamo creare una cabina di regia amministrativa ad hoc vista la grande mole di finanziamenti che darà vita ad altri cantieri. Vogliamo fare in modo, cioè, che nella nuova stagione di interventi – uno su tutti quello nell’ex Asilo Pontalto – si possa coniugare speditezza e legalità, in modo che la mutata legislazione nazionale o l’andamento oscillante dei mercati non producano effetti deleteri, e tale rischio si può abbattere solo se il Municipio continua ad essere da pungolo, continua a indirizzare.

Vogliamo inoltre impegnarci per costruire un terzo Cimitero Comunale, nella zona tra Amato e San Martino, potendo in tal modo rispondere con nuove risorse alla domanda del servizio ma anche ricucire il tessuto urbano in una zona apparentemente di passaggio, ma nevralgica per il futuro sviluppo economico.

In accordo con la società che gestisce la rete gas, intendiamo promuovere l’ampliamento della condotta comunale in quelle parti della Città che ne risultano sprovviste. Tale impegno terrà conto sia della vantaggiosità economicità del lavoro da fare, sia soprattutto della ricaduta sociale dell’intervento, laddove si consideri che ci possono essere delle famiglie la cui abitazione ricade in piccole zone per svariati motivi tecnici ancora private del servizio.

E’ in corso di progettazione la riqualificazione della II Circonvallazione, stante la sempre maggiore urbanizzazione della ex I Circonvallazione.

-DISSESTO IDROGEOLOGICO

In questi anni, grazie ai fondi ottenuti dal Governo, il Comune è intervenuto in maniera importante per risolvere problemi atavici, più volte segnalati dai cittadini, nelle zone Gagliano, Bizzurro e Campanaro. Si tratta di opere, progettate e finanziate, oppure in fase di esecuzione, chestanno già rendendo sicure aree abitate da sempre esposte a rischi e dove si stanno spendendo in tutto oltre 2.500.000 di euro.

Sempre per prevenire danni alluvionali, il Comune sta intervenendo anche lungo l’asta del torrente San Nicola per 800.000 euro.

Siamo consapevoli che l’orografia del nostro territorio è vasta e variegata, il che ci spinge a impegnarci a fare in modo che – grazie alle intese interistituzionali che promuoveremo – possano arrivare altri fondi, tali da farci intervenire in altre zone, agricole e non, di Taurianova.

RIGENERAZIONE URBANA

Renderemo ancora più bella e funzionale una ampia fascia del centro storico, visto che gli Uffici stanno progettando interventi per Piazza Libertà, Villa Comunale, via Diaz, Via Trento e Trieste, via Muchelame, Largo Boniti, via San Giuseppe. Si tratta di un intervento massiccio che supera 3.325.000 euro, destinato ad adeguare l’accessibilità stradale in ampie zone di Taurianova.

Assumiamo l’impegno di fare in modo che questo rilancio funzionale cammini di pari passo con una opera di potenziamento dell’arredo urbano e di abbellimento di un contesto che rappresenta il cuore delle grandi manifestazioni estive che portano migliaia di persone in Città.

RETI FOGNIARIE

A partire dalla progettazione già predisposta dagli Uffici Comunali, per lavori che sommano fino a quasi 10.000.000 di euro, ci impegneremo ad ottenere le risorse che occorrono per l’ingegnerizzazione funzionale ed ambientale del sistema di smaltimento acque nere e bianche. Si tratta di opere che miglioreranno l’efficienza del sistema, potenziando la dualità delle reti in modo da ottenere anche un risparmio nei costi oltre che costituire un incremento importante della sostenibilità ambientale in Città.

PERSONALE

In questi anni, oltre alla stabilizzazione dei Tirocinanti e degli ex Lsu/Lpu, ci siamo mossi con oculatezza appena la fine del dissesto finanziario ci ha consentito di ingaggiare altro personale. Abbiamo fatto 19 assunzioni tramiteconcorsi pubblici, andando a coprire vuoti che sembravano incolmabili in un Comune spesso commissariato per varie ragioni. Abbiamo acquisito altro personale a tempo determinato partecipando a bandi nazionali. Abbiamo assunto in pianta stabile, per la prima nella storia dell’Ente, un numero di assistenti sociali che ci consente di formare una equipe che per consistenza e professionalità non ha nulla da invidiare a quelle che operano nelle grandi città.Eppure, ci siamo rimboccati le maniche senza inseguire le emergenze – semmai prevedendole – ovvero agendo nei settori dove più alto è il rischio che il futuro turn over danneggi l’Ente tra qualche anno. E’ nostra intenzione continuare a coniugare efficienza e trasparenza nel reclutamento del personale che manca, agendo in maniera razionale – e senza favoritismi di sorta – modificando alla bisogna il Piano Assunzionale, in ogni caso premiando il merito di quei dipendenti che portano avanti servizi in condizioni difficili.

Ove possibile, vogliamo integrare nuovamente il Comando della Polizia Locale perché consideriamo la sicurezza dei cittadini e il controllo del territoriobaluardi imprescindibili per le risposte amministrative che i cittadini meritano,oltre che rimpiazzare adeguatamente il personale che andrà in pensione.

TAURIANOVA SMART E MULTICULTURALE

continuiAMO con… cuore, idee e risorse

Nella futura Giunta, intendiamo confermare le innovative deleghealla Smart City e alla Gentilezza. Esse ci hanno consentito di manifestare un impegno inedito, un indirizzo che connota l’idea di futuro che ci anima: abituare soprattutto i più piccoli ad una Taurianova dove l’uso delle tecnologie di ultimissima generazione è spinto, e dove si praticano e ci si educa ai modi gentili a partire dalla politica.

Grazie al Pnrr il Comune ha potuto richiedere e ottenere risorse servite ad ampliare la digitalizzazione dei servizi comunali, già resi ottimali dalla scelta di lanciare l’App Municipium che consente un filo informativo diretto costante con i cittadini. Avere una città sempre più connessa, però, significa anche guardare avanti a quello che ci aspetta: vogliamo promuovere quanto più possibile la mobilità urbana tramite mezzi elettrici e vogliamo chiedere il completamento della rete in fibra in quelle zone dove i gestori sono pronti a investire.

L’idea di internet gratis per tutti non è poi così irrealizzabile, anzi pensiamo che proprio avere una città a vocazione culturale e turistica, significhi poter offrire a chi viene servizi veloci e gratuiti.

Ci impegniamo inoltre per:

Illuminazione pubblica intelligente

Sostituzione progressiva dei corpi illuminanti con tecnologia LED ad alta efficienza, integrata con sistemi di telecontrollo.

Questo permetterà il monitoraggio da remoto di ogni punto luce, individuando tempestivamente guasti o malfunzionamenti e intervenendo in maniera mirata. Il risultato sarà una riduzione significativa dei consumi energetici, un abbattimento dei costi di manutenzione e un miglioramento della sicurezza urbana.

Gestione digitale del servizio idrico

Introdurremo sistemi di telecontrollo dei serbatoi comunali per monitorare in tempo reale il livello dell’acqua e il flusso idrico. Questo consentirà di gestire da remoto l’apertura e la chiusura delle condotte, prevenendo disservizi e danni alla rete. L’automazione di queste operazioni libererà risorse umane che potranno essere impiegate in attività di manutenzione e miglioramento del servizio.

Cimiteri digitali e servizi più accessibili

Piano per la digitalizzazione completa dei cimiteri comunali, con un sistema integrato che consenta la consultazione dei dati catastali, la localizzazione precisa dei loculi e il monitoraggio della durata delle concessioni. I cittadini potranno accedere facilmente alle informazioni, semplificando pratiche e riducendo i tempi burocratici.

Pagamenti online e semplificazione amministrativa

Estenderemo e uniformeremo i sistemi di pagamento digitale per tutti i servizi comunali, garantendo ai cittadini la possibilità di effettuare versamenti online in modo semplice, sicuro e tracciabile.

App della città e partecipazione attiva

Attraverso l’app sarà possibilericevere aggiornamenti in tempo reale su notizie, eventi e avvisi, consultare una mappa interattiva con tutti i punti di interesse, inviare segnalazioni geolocalizzate su disservizi o criticità.

Parimenti, nell’idea di futuro che abbiamo rientra a pieno titolo la prosecuzione di un impegno per l’accoglienza e l’integrazione. Taurianova conosce già l’ottimale gestione pubblico del Borgo Sociale di Contrada Russo che abbiamo inaugurato in questi anni. Sappiamo che alla struttura verranno assegnati altri fondi del Decreto Caivano Bis, incoraggiamento che ci spinge a voler mantenere gli standard alti di un servizio che non è pensato per la sosta definitiva del ospiti.

Per questo vogliamo spingere affinché i migranti regolari possano essere presi in carico dall’Agenzia dell’Abitare, che è l’altro fiore all’occhiello delle nostre Politiche per l’Immigrazione, in modo che sempre più lavoratori stranieri regolari abbiano la possibilità di trovare affitti calmierati – aiutati dai voucher del Comune – e così trasferirsi in abitazioni vere e proprie distribuite in Città, creando convenienza per le famiglie che possono quindi locare gli immobili.

Continuiamo a ripetere che il cuore grande dei taurianovesi, così come anche l’accorta strategia imprenditoriale dei datori di lavoro, possono aiutare lo Stato a risolvere un’emergenza abitativa che, per quanto ci riguarda, continueremo ad affrontare dialogando con la Caritas e le altre associazioni interessate a sviluppare forme di co-housing e nuovi Ostelli Sociali.

CONTINUIAMO… CON IL CUORE E CON I FATTI…….NON FERMIAMO TAURIANOVA perché TAURIANOVA NON SI FERMA!

Cari Concittadini,

alla fine di queste pagine ricche di visioni, di riferimenti a cantieri e programmi, voglio parlarvi non solo come il vostro Sindaco uscente, ma prima di tutto come un taurianovese che ama profondamente la propria Terra.

Dietro ogni progetto sbloccato, dietro ogni Bilancio risanato e ogni nuovo servizio attivato, io non ho mai visto solo numeri o scartoffie: ho sempre visto voi. Ci sono i sogni dei nostri ragazzi a cui stiamo costruendo ponti per restare o tornare; c’è la fatica quotidiana dei padri e delle madri di famiglia che cercano stabilità; c’è la fragilità, che abbiamo voluto proteggere, dei nostri anziani e di chi si sente solo.

In questi anni intensi, segnati da un’emergenza pandemica senza precedenti, abbiamo lottato, a volte abbiamo sofferto, ma soprattutto abbiamo gioito insieme, fianco a fianco. Ho sentito sulle mie spalle il peso delle vostre preoccupazioni, ma ho anche visto nei vostri occhi riaccendersi una scintilla bellissima: quella dell’orgoglio taurianovese.

Insieme abbiamo dimostrato al mondo, e prima ancora a noi stessi, che la nostra Taurianova sa rialzarsi, sa accogliere e sa splendere.

Amministrare la nostra città, conoscendone ogni strada e ogni ferita, è il privilegio più grande della mia vita pubblica. Ora che abbiamo riportato la nave in un porto sicuro, la vera sfida è non spezzare questo filo prezioso che ci unisce.

Non vi chiedo fiducia sulla base di vuote promesse, ma vi chiedo di rinnovare un patto d’amore fondato sui fatti, sull’ascolto e sul rispetto che ci siamo meritati sul campo.

Non disperdiamo la bellezza e l’energia che abbiamo saputo ricreare.

ContinuiAMO a prenderci cura della nostra “casa” comune, continuiAMO a guardarci negli occhi con la certezza che, tenendoci per mano, il domani della nostra comunità sarà ancora più luminoso.

ContinuiAMO, TAURIANOVA NON SI FERMA!Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

Candidato alla carica di Sindaco