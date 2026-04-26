Sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo: un nuovo controllo interforze interessa una discoteca di Soverato

Nella serata dello scorso25 aprile, con apposita ordinanza del Questore di Catanzaro, sono stati predisposti mirati servizi interforze volti a verificare la corretta gestione dei locali di pubblico spettacolo.

L’attività trae origine dalla necessità di controllare i locali di intrattenimento a seguito dei tristi avvenimenti occorsi a Crans – Montana, in osservanza a quanto stabilito in occasione di un recente Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Sig. Prefetto di Catanzaro, costituendo unatask force che potesse assolvere a questo compito verificando ogni possibile aspetto della c.d. movidasecondo le indicazioni emanate con circolare dal Ministero dell’Interno.

Il controllo in questione, coordinato dalla Questura, ha riguardato una nota discoteca ubicata in questo ambito provinciale e ha visto il coinvolgimento dellaSquadra di Polizia Amministrativa della Questura, di personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catanzaro, della Capitaneria di Porto, dell’A.S.P. e S.I.A.E. All’esito dell’attività svolta, grazie all’impiego sinergico delle competenze tecniche dei vari reparti impiegati, sono stativerificati numerosi aspetti della sicurezza ed elevate alcune sanzioni amministrative.

In particolare, sono state irrogate sanzioni amministrative pari a €uro 6.664,00 per impiego abusivo di addetti alla sicurezza, oltre a una sanzione aggiuntiva per il titolare dell’attività; sono state riscontrate violazioni delle prescrizioni imposte dalla Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di pubblico spettacolo, tali da compromettere la sicurezza e l’incolumità personale degli avventori;anche in materia di igiene pubblica sono emerse alcune criticità riguardanti alcune aree del locale e i servizi igienici; sono state accertate violazioni di natura amministrativa quali la presenza di un lavoratore irregolare, mentre altre sei posizioni sono in fase di verifica; sono state riscontrate violazioni della normativa concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare due uscite di emergenza erano assicurate con la chiusura mediante un lucchetto; è in fase di verifica la documentazione relativa alla concessione demaniale marittima e all’autorizzazione alla gestione del locale.

Inoltre, a fronte di una capienza massima di circa 1500 persone, la concentrazione di avventori superava le 4000 persone. Pertanto, è stato prima ridotto il volume e poi è stata interrotta la musica per consentire il deflusso dei presenti. E’stata, altresì, predisposta la momentanea chiusura del locale in attesa di sanare le irregolarità rilevate.

Continuerà l’intensificazionedei controlli, in via preventiva, ai locali di pubblico spettacoloal fine di garantire una maggiore sicurezza nei luoghi della movida e tutelare in particolare i numerosi giovani, molti dei quali minorenni, che partecipano agli eventi musicali danzanti organizzati in questa provincia. La Questura ricorda che la reiterazione di tali gravi condotte può comportare la sospensione o la revoca della licenza da parte del Questore ai sensi dell’art.100 TULPS.