SUPERCOPPA DELLA PROVINCIA: LA MARINES ESPUGNA PALMI, 2-0 ALLO SPORTING. POI NOTTE MAGICA A GIOIA TAURO

Di CLEMENTE CORVO

Palmi, 25 aprile 2026 –

È della Marines la Supercoppa della provincia 2025/2026. Ieri allo Stadio “Giuseppe LOPRESTI” di Palmi, la squadra vincente del campionato di Terza Categoria ha battuto lo Sporting Palmi, fresco vincitore del campionato di Seconda Categoria, conquistando il trofeo in gara secca. La gara si è conclusa con il risultato di due a zero a favore della Marines, con reti segnate da Cannatà e La Scala.

La terna arbitrale è stata composta da Melchionna, Felicietti e D ’Africa della sezione AIA di Reggio Calabria. Gara diretta in maniera veramente esemplare. Da evidenziare la presenza del commissario di campo Fabio Nicoli, tra i più esperti a livello calabrese. Tra l’altro, lo stesso è partito immediatamente per la Campania subito dopo la gara perché sarà oggi ad Aversa in qualità di commissario di campo per la gara Real Normanna – Città di Fasano, campionato di Serie D, girone H. Nella circostanza facciamo i nostri migliori auguri allo stesso Nicoli per l’importante impegno.

Una finale che ha messo di fronte le due regine dei campionati provinciali. Lo Sporting Palmi, padrone di casa in virtù del successo in Seconda Categoria, ha ospitato l’atto conclusivo della competizione organizzata dalla Delegazione Provinciale della F.I.G.C. di Gioia Tauro.

Peccato che non ci sia stata la possibilità di avere le tifoserie al completo: per restrizioni, il pubblico si è dovuto adeguare a sole cento presenze. E questa gara meritava certamente un pubblico di ben altro spessore, di alto profilo. Nonostante questo, i presenti hanno comunque dato calore alle due squadre.

Presenti alla manifestazione anche l’Assessore allo Sport di Palmi Giuseppe Magazzù, l’Assessore allo Sport di Gioia Tauro Totò Parrello e il Sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella, che però per impegni istituzionali non hanno partecipato alla premiazione.

Alla fine della manifestazione, in una gara sportivissima, ci sono state le premiazioni delle due squadre alla presenza di tutti i componenti della delegazione provinciale FIGC di Gioia Tauro, presieduta da Antonio Pisano.

Per la Marines è un doppio trionfo: dopo il campionato di Terza Categoria, arriva anche la super coppa della provincia.

Da mettere in evidenza la notte magica per i festeggiamenti alla Marina di Gioia Tauro: caroselli di macchine subito dopo la gara hanno sfilato per le vie della città festeggiando fino a tarda sera.

Per lo Sporting Palmi resta comunque la soddisfazione della promozione in Prima Categoria e dell’aver ospitato una finale sentita, anche se a ranghi ridotti.

Il calcio di provincia vince ancora: passione, comunità, campo. Quello vero. Anche con cento persone allo stadio “LOPRESTI” e mille clacson a GIOIA TAURO!