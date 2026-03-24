Taurianova, arriva la (ri)candidatura ufficiale a Sindaco di Roy Biasi con il nuovo simbolo che contiene i tre partiti di centrodestra, “Continuiamo a crescere insieme”. VIDEO

Roy Biasi in un doppiopetto blu “istituzionale” annuncia ufficialmente la sua ri-candidatura a Sindaco di Taurianova, confermando quanto lo stesso ha più volte dichiarato pubblicamente e lo fa con un video social che inizia con, “Guardatevi intorno, vi ricordate dove eravamo? Ricordate quel senso di rassegnazione? Di chi pensava che per Taurianova non ci fosse spazio neanche per sognare? Abbiamo trasformato i cassetti polverosi in opere pubbliche (…)” e continua citando altri “traguardi” nel suo video di quasi quattro minuti con una didascalia, “Non fermiamo il futuro. Cinque anni fa abbiamo fatto una promessa: ridare a Taurianova l’orgoglio che merita. Insieme abbiamo trasformato i progetti in cantieri e il silenzio nel titolo di Capitale Italiana del Libro. Oggi Taurianova cammina a testa alta, ma il viaggio non è finito. Mi ricandido a Sindaco il 24 e 25 maggio per completare il progetto iniziato e per garantire ai nostri figli una città sicura, bella e piena di opportunità. Lo faccio con la forza del Centrodestra Unito: una squadra compatta, legata al Governo nazionale e regionale, pronta a lottare per ogni singolo cittadino. Non torniamo indietro. Continuiamo a crescere insieme”.

Roy Biasi dopo la prima candidatura nel 1997 ci riprova il 24 e 25 maggio prossimo con la sua sesta candidatura a sindaco e dopo essere stato eletto quattro volte sindaco (1997-2001-2006-2020). Stavolta lo fa dopo l’elezione del 2020, come lo stesso dichiara, “per raccogliere i frutti”, “non spegnere la luce che ha iniziato a illuminare il nostro cammino (…) perché Taurianova non si ferma”.

Alle prossime consultazioni elettorali Roy Biasi si presenta con un nuovo simbolo dove sono raffigurati i tre principali partiti del centrodestra, ovvero Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega Salvini Premier.

Gli avversari di Biasi allo stato attuale sono due che si contendono la carica di Sindaco in quanto hanno sciolto la riserva con note ufficiali, ovvero l’ex due volte sindaco Domenico Romeo e l’ex assessore comunale Annamaria Cordopatri. In attesa di eventuali novità, da questo momento si entra ufficialmente nel vivo nella campagna elettorale per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Tra un mese al massimo sapremo se tutto rimarrà così com’è oppure se altri si aggiungeranno nella competizione elettorale.

IL VIDEO DEL SINDACO ROY BIASI