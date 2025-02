Superstrada Jonio-Tirreno, una vergogna l’uscita di Cinquefrondi. Buche gigantesche mettono in pericolo gli automobilisti

Una vergogna senza fine, l’uscita della superstrada all’altezza dell’uscita di Cinquefrondi. Chi arriva da Marina di Gioiosa Ionica ed esce a Cinquefrondi per andare verso Polistena, Taurianova, Cittanova ecc… deve affrontare un pericolo costante per evitare le buche oltre ad evitare di fare incidenti con le altre autovetture che vanno in direzione Rosarno per prendere l’autostrada. Di chi è la responsabilità, Città Metropolitana o Anas?