Successo a Londra per il pianista reggino Antonio Morabito. Princi: “Orgoglio calabrese, cultura leva di sviluppo del territorio”

“La Calabria continua a distinguersi in Europa per le sue eccellenze culturali e artistiche. Il successo riscosso dal giovane pianista reggino Antonio Morabito presso l’Istituto Italiano di Cultura di Londra rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera comunità calabrese e testimonia come la cultura e la valorizzazione dei talenti possano diventare strumenti di promozione internazionale del nostro territorio”. Lo afferma l’europarlamentare Giusi Princi, commentando il grande successo ottenuto dal recital pianistico del Maestro Antonio Morabito, che ha registrato il tutto esaurito e si è concluso con una prolungata standing ovation nella prestigiosa sede londinese.

“I miei complimenti al Maestro Antonio Morabito – prosegue l’On. Princi – non soltanto per questa straordinaria esibizione, ma anche per il percorso artistico, professionale e umano che sta costruendo. Il recital di Londra ha segnato il suo centesimo concerto pubblico: un traguardo importante che premia dedizione, disciplina e passione. Antonio – continua l’europarlamentare calabrese – è un figlio della nostra terra, che si è formato presso il Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria prima di perfezionare gli studi al Royal College of Music e che ha saputo valorizzare il proprio talento, facendosi conoscere e apprezzare oltre i confini nazionali. Un esempio virtuoso di come la nostra regione possa generare eccellenze capaci di affermarsi nei più autorevoli contesti culturali europei”.

“La cultura – evidenzia l’On. Princi – rappresenta il volto autentico di un territorio, il racconto della sua identità profonda, della sua storia e della sua capacità di guardare al futuro. La Calabria possiede un patrimonio umano, artistico e culturale immenso, che merita di essere sostenuto e valorizzato con convinzione. Da membro della Commissione Cultura del Parlamento europeo, considero fondamentale promuovere iniziative capaci di dare visibilità ai nostri talenti e di creare occasioni concrete di sviluppo dei territori e di confronto internazionale”.

“L’Europa – aggiunge – deve conoscere le numerose eccellenze calabresi, tanti giovani preparati e artisti di valore caratterizzati da straordinarie sensibilità creative. Per questo continuerò a lavorare affinché il Parlamento europeo, dopo il successo degli eventi che ho già promosso a Bruxelles, possa ospitare performance come quella del Maestro Antonio Morabito, che raccontino, attraverso la musica e l’arte, la qualità e il prestigio della nostra terra. La cultura – conclude – è un ponte tra popoli, uno strumento di dialogo e una delle più alte espressioni dell’identità europea”.