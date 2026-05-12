Grande partecipazione a Screening Sanitario in piazza a Polistena

L’Associazione CivicaMente – Cultura e Solidarietà esprime profonda soddisfazione per la straordinaria partecipazione registrata in occasione dell’iniziativa “Screening Sanitari in Piazza”, svoltasi domenica 10 maggio in Piazza della Repubblica a Polistena, in concomitanza con la Festa della Mamma.

L’evento, nato con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e della tutela della salute, ha visto una presenza costante e significativa di cittadini provenienti da tutto il territorio, confermando quanto sia forte il bisogno di iniziative concrete, vicine alle persone e capaci di mettere al centro il diritto alla salute.

Nel corso della mattinata sono stati effettuati numerosi controlli specialistici gratuiti (Visita cardiologica con ECG ed Ecocardio a cura delle Dott.sse Caterina Longordo e Teresa Sanò, Visita senologica con Ecografia a cura del Dott. Pasquale Iozzo, Visita Audiologica a cura del Dott. Lorenzo Festicini) grazie alla disponibilità e alla professionalità dei medici e degli operatori sanitari che hanno aderito con grande spirito di servizio all’iniziativa. Un segnale importante di comunità, collaborazione e sensibilità sociale che ha trasformato la piazza in un autentico luogo di ascolto, prevenzione e vicinanza umana.

L’associazione desidera rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i professionisti sanitari coinvolti, ai volontari, ai partner che hanno collaborato all’organizzazione (tra cui l’Antica Farmacia Napoli di Polistena) e ai tantissimi cittadini che hanno scelto di partecipare, dimostrando attenzione verso sé stessi e verso la propria salute.

Abbiamo creduto sin dall’inizio che la prevenzione dovesse uscire dagli ambulatori per incontrare le persone nei luoghi della quotidianità. La risposta della comunità è stata straordinaria e ci incoraggia a proseguire con ancora maggiore determinazione lungo un percorso fatto di solidarietà concreta, ascolto e vicinanza ai bisogni reali del territorio.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso sociale e sanitario che CivicaMente – Cultura e Solidarietà sta portando avanti attraverso progetti orientati alla prevenzione, all’inclusione sociale e al sostegno delle fasce più fragili della popolazione.

La grande partecipazione registrata rappresenta non solo il successo di una giornata, ma il segnale chiaro di una comunità che vuole essere protagonista del proprio futuro, attraverso la cultura della cura, della responsabilità e della solidarietà