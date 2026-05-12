Scoperto e sequestrato un piccolo arsenale di armi a Reggio Calabria. FOTO

Ieri, nell’ambito dei servizi disposti dalla Questura di Reggio Calabria e finalizzati al contrasto dei reati in materia di stupefacenti e circolazione delle armi, i poliziotti della Squadra Mobile hanno eseguito diversi controlli e perquisizioni su alcuni fabbricati di edilizia popolare, siti nella zona di Borgata Giardini e del Calopinace, che erano stati precedentemente individuati quali luoghi di aggregazione di soggetti noti agli investigatori.



In particolare, le attenzioni degli uomini della Mobile si sono concentrate sulle abitazioni apparentemente disabitate che ben potevano prestarsi a deposito di armi o droga.

All’interno di uno di queste, custodite in uno zaino occultato in un armadietto, sono state rinvenuti:

2 fucili a canne mozze

-1 fucile modificato ed idoneo per il tiro a raffica

-1 pistola

-200 cartucce di vario calibro.

Le armi, con matricola abrasa, si presentano in ottimo stato di conservazione e perfettamente funzionanti.

Allo stato, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, sono in corso gli accertamenti della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica finalizzati a ricostruire la provenienza delle armi ed il loro eventuale utilizzo in pregressi episodi delittuosi.