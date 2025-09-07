Stretto di Messina, maxmulta di 3,7 milioni di euro alla “Caronte&Tourist”, per aver aumentato in maniera indiscriminata i prezzi del biglietto
Set 08, 2025 - redazione
Il TAR ha confermato la multa di oltre 3,7 milioni alla CARONTE & TOURIST, accusata di abuso di posizione dominante, per aver applicato “prezzi ingiustificatamente gravosi” per il traghettamento sullo Stretto di Messina…Da anni detengono il monopolio assoluto, i prezzi applicati sono irragionevolmente elevati, superano dell’85% quelli relativi ad altri operatori che offrono servizi analoghi…Aumentando nel tempo di € 1.00 alla volta, attualmente traghettare l’auto per 3gg ha un costo di € 51.00…