Spesa smart in parafarmacia: come abbassare il carrello senza rinunce

C’è chi non vede l’ora che l’autunno inizi per lasciarsi incantare dai suoi straordinari colori e chi, invece, non vive benissimo l’arrivo di questa stagione Rientrano nell’ultimo caso le persone che hanno a che fare con il cosiddetto autumn blues.

Si tratta di un mix di sintomi che includono umore tendente al malinconico e stanchezza e che si palesano per diversi motivi, dal cambio di abitudini a seguito delle vacanze estive fino ai fisiologici effetti delle ore di luce ridotte, aspetto che ha conseguenze sulla sintesi di melatonina e serotonina, due ormoni fondamentali per il tono dell’umore e per la qualità del sonno.

Per far fronte a questa condizione, molte persone scelgono, e a dimostrazione di ciò ci pensano gli ottimi numeri del mercato italiano, di acquistare integratori.

Quando si analizza questa tendenza, è possibile notare un dato interessante (e confortante): come evidenziato lo scorso giugno in occasione dell’annuale assemblea dell’associazione Integratori e Salute, una delle realtà maggiormente rappresentative del settore, la parafarmacia è tra i principali canali di vendita.

Il suo successo si spiega con l’alto livello di consapevolezza del target, che sa bene che la parafarmacia è sinonimo di massima sicurezza.

Nel caso degli integratori, sceglierla vuol dire avere la certezza di trovare prodotti autorizzati dal Ministero della Salute.

Come può muoversi chi fa shopping online? Sempre cercando di orientarsi verso siti affidabili come gli e-commerce di parafarmacia, legali nel nostro Paese dal 2014.

Apprezzati per via delle offerte convenienti che propongono periodicamente, possono diventare ancora più vantaggiosi nel momento in cui si decide di sfruttare strumenti come i coupon sconto.

Il canale online delle parafarmacie propone infatti prodotti a prezzi mediamente più bassi rispetto a quelli disponibili presso i punti vendita fisici.

Non c’è bisogno, ribadiamo, di preoccuparsi in merito alla qualità: si tratta degli stessi prodotti che si possono trovare presso la propria farmacia di fiducia, con il vantaggio del risparmio, oggi basilare anche quando si parla di benessere.

Tornando con il focus sugli integratori e sulle loro peculiarità, ricordiamo che, in autunno, sono particolarmente richiesti quelli che agiscono su più fronti, dall’equilibrio dell’intestino, aspetto che aiuta tantissimo a stare bene, all’eliminazione di tossine, senza dimenticare la lotta contro i radicali liberi.

Gli integratori, che andrebbero sempre assunti dopo aver chiesto il consiglio del proprio medico curante, da soli non fanno nulla se, alla base, non c’è una cura costante dello stile di vita, ancora più importante in un periodo come il cambio di stagione.

Fare attenzione a questo aspetto all’inizio dell’autunno vuol dire fare di tutto per migliorare la qualità del sonno, evitando, per esempio, di usare device tecnologici poco prima di coricarsi.

Importantissimo è anche moderare le quantità a tavola la sera e non lasciarsi prendere la mano con gli zuccheri, nutrienti dei quali l’organismo sente particolarmente bisogno nei periodi all’insegna dell’autumn blues.