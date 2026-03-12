Speciale elezioni Taurianova, Graziano Tomarchio tra la gente per capire l’orientamento dei cittadini per chi votano a sindaco. VIDEO

“Regole più chiare, maggiore trasparenza e più tutele per i consumatori: il Parlamento europeo ha approvato la riforma della direttiva sui pacchetti turistici, un passo avanti importante per rafforzare la fiducia nel settore turistico e sostenere uno dei comparti strategici per l’economia europea e italiana, a partire da territori come la Calabria”. Lo dichiara l’eurodeputato […]