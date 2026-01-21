Spazio Civico Cittanova, Interrogazione sull’esternalizzazione della gestione dei rifiuti urbani

Anas (Gruppo FS Italiane) è impegnata da oltre 24 ore perfronteggiare il ciclone Harry e il maltempo che si è abbattuto in particolare sul Sud Italia e sulle isole maggiori, Sicilia e Sardegna, dove si sono registrate cadute di alberi, esondazioni, frane e allagamenti lungo le strade. Inallerta fin dai giorni scorsi per l’emergenza annunciata, […]