Soverato, il sindaco Vacca, “Concessioni demaniali, salva la stagione sestiva”

Stagione turistica salva a Soverato. Dopo le vicende degli ultimi giorni relative alle concessioni demaniali con annullamento da parte del Tar Calabria delle prorghe fino al 2027, accogliendo il ricorso dell’imprenditrice e consigliera comunale Azzurra Rita Ranieri, la Giunta assume un atto deliberativo, n. 115 del 19 maggio 2025, con il quale si dà incarico legale per l’impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato della suddetta sentenza agli avvocati Giovanni Caridi e Oreste Morcavallo.

Contemporaneamente, con ulteriore atto deliberativo, n.116 del 19 maggio 2025, si prende atto della sentenza del TAR dando indirizzo al responsabile del settore demanio alla modifica di validità temporale delle concessioni demaniali che da 3 anni scendono a uno, ricadendo quindi nella stagione balneare iniziata.

L’auspicio è superare la stagione balneare con la massima tranquillità, allo scopo di superare nell’immediatezza questa situazione di incertezza che provocherebbe un danno economico per tutta la città. «Era importante trovare una soluzione nell’immediato, l’ufficio da tempo sta lavorando ad una ricognizione puntuale sull’arenile, nella speranza che ci siano regole certe per predisporre i bandi» fa sapere il primo cittadino Daniele Vacca dopo aver incontrato nella giornata odierna gli operatori balneari, seriamente preoccupati per il loro futuro e per quello del comparto turistico locale.