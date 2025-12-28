SKYALPS: LA VERGOGNA DEI CIELI CALABRESI – LA DENUNCIA DI UN TELESPETTATORE

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO PER CONTO DI LINO POLIMENI

Carissimo Lino, ti disturbo perché so bene che tu hai molto a cuore, tra le tante problematiche che ci rendono la vita impossibile, anche le questioni legate alla SACAL e alla gestione complessiva degli Aeroporti Calabresi. Ti porto all’attenzione il comportamento tracotante di Skyalps, compagnia aerea che dalla Regione Calabria prende fondi per garantire la tratta Crotone-Roma delle 7:30 del mattino con ritorno alle 18:55.

Ebbene, questa compagnia ha il dominio assoluto e, da quando ha messo piede in Calabria, ha gestito gli orari di partenza e arrivo a proprio piacimento, senza curarsi di informare i passeggeri dei continui disservizi. Per mesi, i loro aerei non erano in regola con i collaudi e sono stati sequestrati, ma hanno continuato a “garantire” il servizio con aerei a noleggio, partendo e arrivando quando volevano, senza avvisare i passeggeri, trattati come bestie da soma.

La gente arriva alle 5:45 del mattino in aeroporto a Crotone, convinta di partire per Roma alle 7:30, e invece si parte quando lo decidono loro. Nessuno capisce che a Roma si va per motivi seri: esami universitari, concorsi pubblici, visite mediche specialistiche, trattamenti oncologici. Eppure, si va da un ritardo all’altro senza che nessuno dalla politica o dalla SACAL richiami questa compagnia al rispetto degli orari e della dignità dei cittadini calabresi.

Venerdì 26 dicembre l’aereo è arrivato a Crotone alle 22:00 invece delle 18:55, e il mattino seguente, sabato 27, è decollato alle 10:00 invece delle 7:30. Ieri sera è ripartito per Napoli invece di restare a Crotone, lasciando i passeggeri senza informazioni. Stamattina, domenica 28 dicembre, i passeggeri erano in aeroporto dalle 5:30,senza sapere a che ora sarebbero partiti. Nessun avviso, nessuna tutela,

E stamattina, 28 dicembre, sono già le 10:00 e l’aeromobile non è ancora arrivato. solo arroganza e un lauto contributo della Regione Calabria, che ha versato 14 milioni di euro a questa compagnia.

Questo è un di un Telespettatore, Passeggero.