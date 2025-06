Siderno, prevenzione del carcinoma alla mammella, eseguite 50 mammografie gratuite 

Tutti insieme per la prevenzione del carcinoma alla mammella. La giornata di screening senologici gratuiti che ha avuto luogo oggi in piazza Portosalvo ha rappresentato un grande momento di partecipazione del tessuto sociale cittadino che, accogliendo la proposta dell’associazione Pam Italia, ha visto il coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni che ha patrocinato l’evento, dell’Associazione Imprenditori Sidernesi “Insieme con il cuore” presieduta da Antonella Verteramo, dell’Associazione Commercianti Sidernesi presieduta da Pino Canzonieri, e di numerosi partner commerciali. Gli aspetti organizzativi sono stati curati dal vicesindaco Salvatore Pellegrino, insieme alla referente Pam d.ssa Enza Votano, che hanno coordinato associazioni e commercianti, i cui preziosi contributi hanno permesso di effettuare cinquanta mammografie gratuite ad altrettante donne che, per età, non rientrano nei programmi di screening curati dal Servizio Sanitario Nazionale.

Gli esami diagnostici sono stati compiuti nelle unità mobili presenti in piazza, mostrando la piena riuscita della campagna di sensibilizzazione portata avanti dalla Città di Siderno e della Pam, col prezioso contributo di tutte le realtà associative coinvolte. Tutti concordi nel riconoscere che la diagnosi precoce di una malattia così diffusa è il primo passo verso una completa e sicura guarigione.

Al termine della giornata, il vicesindaco Pellegrino e la referente Pam Votano hanno donato degli attestati ai presidenti delle associazioni di categoria e ai partner commerciali coinvolti, in segno di stima e gratitudine per l’impegno e la sensibilità dimostrate nel contribuire a questa nobile causa.

Una comunità sana, consapevole e solidale passa anche e soprattutto iniziative come questa.