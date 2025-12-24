Siderno, domenica 28 dicembre l’inaugurazione della piscina comunale

Arriva subito dopo Natale il regalo più atteso dagli sportivi di tutto il comprensorio. Il regalo più grande. Dopo decenni di incuria e di abbandono, l’Amministrazione Comunale di Siderno guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni è lieta di inaugurare la piscina comunale di Via Francesco Macrì, completamente rinnovata dopo i lavori finanziati dal PNRR e conclusi con un semestre di anticipo rispetto alla scadenza.

La gestione della struttura è stata affidata, a seguito di una procedura a evidenza pubblica, alla Sport4Life di Rende, qualificato operatore del settore, e consentirà la pratica del nuoto a tutte le fasce anagrafiche di sportivi, con particolare attenzione ai bambini e alle persone con disabilità, ma potrà ospitare anche competizioni agonistiche a livello regionale e nazionale.

La cerimonia di inaugurazione è fissata per domenica 28 dicembre alle ore 19 nel vicino Centro Polifunzionale, con l’esposizione dei lavori compiuti. Quindi, ci si sposterà nella piscina, per il taglio del nastro e un piacevole rinfresco.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare e a condividere questo momento di gioia, ulteriore segnale tangibile di rinascita della Città di Siderno.