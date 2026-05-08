Sicurezza nelle scuole, Ciacci: “grazie alla Polizia di Stato per l’impegno a tutela dei giovani”

Da ex studente impegnato nella politica studentesca, desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento al Questore di Catanzaro, dott. Linares, e agli uomini e alle donne della Polizia di Stato per l’attività di controllo e prevenzione avviata nelle scuole del territorio. Un lavoro importante che rappresenta un segnale forte di presenza dello Stato e di attenzione verso i giovani, le famiglie e l’intera comunità scolastica.

La sicurezza nelle scuole deve essere una priorità assoluta e i controlli non possono limitarsi soltanto agli studenti o alle aree esterne degli istituti. Le problematiche presenti nel mondo scolastico meritano attenzione concreta, senza superficialità e senza zone d’ombra.

Sono convinto, inoltre, che l’attività posta in essere dalla Polizia di Stato non sia rivolta unicamente e soltanto agli studenti, ma rientri in un più ampio lavoro di prevenzione e controllo finalizzato a garantire sicurezza in ogni ambito e a tutela dell’intera collettività scolastica.

Per questo ritengo fondamentale il lavoro svolto dalla Polizia di Stato, che ogni giorno, con impegno e professionalità, garantisce sicurezza e ordine sul territorio. Il mio ringraziamento nasce anche dalla sensibilità di chi ha vissuto da vicino il mondo della scuola ed è consapevole che soltanto attraverso controlli seri, costanti e senza distinzione si possa realmente tutelare il futuro dei nostri giovani.