Comunali Limbadi, domani la presentazione della lista civica “Quadrifoglio”

L’appuntamento per le prossime Elezioni Amministrative è sempre più vicino, e il 24 e il 25 maggio la partita che si gioca a Limbadi è veramente attesissima.

Non mancano i pronostici, ma neppure le tensioni, gli attacchi e i proposti con i programmi definiti.

A presentarsi per prima in ordine cronologico è stata la Lista CivicaMente a sostegno della candidatura a Sindaco di Giovanni Muzzupappa, mentre ancora si attende un’eventuale presentazione pubblica anche per la lista a supporto del candidato a Sindaco di Costantino Luzza, in cui vi sono parecchi nomi già noti della vecchia Amministrazione uscente.

Domani, 9 maggio, sarà il turno della Lista Civica “Il Quadrifoglio” con Antonino Taverniti candidato a Sindaco, che, invece, vuole presentare i propri candidati e le proprie candidate a cielo aperto, in Piazza Marconi, dando opportunità a tutta la cittadinanza di ascoltare le voci della Lista e di poter incontrare direttamente chi si mette in gioco.

A moderare l’evento sarà la figura della giornalista freelance Caterina Restuccia, che avvierà i lavori alle ore 19.00 come da programma.

Il dialogo aperto offrirà spunti di riflessione ai cittadini e alle cittadine di Limbadi, la presentazione del gruppo dagli indirizzi plurali e dagli orientamenti molteplici darà così occasione alla collettività dell’elettorato di decidere meglio su chi apporre il significativo segno sulla scheda elettorale e determinare così il cambiamento amministrativo.

Limbadi così domani sera avrà lo sguardo puntato sui tredici nomi de “Il Quadrifoglio”, a partire dal candidato alla Carica più importante, ossia Antonino Taverniti, e a seguire con: Maria Grazia Blasi, Raffaella Crupi, Francesco Lentini, Irene Zappino, Pantaleone Soldano, Francesco Raschellà, Enzo Lentini, Vincenzo Rombolà, Alessandro Lentini, Domenico Barbalace, Annamaria Lazzaro, e Lucia Valentina Naso.

Il conto alla rovescia scalda fortemente gli animi nel piccolo borgo della provincia di Vibo Valentia.

Caterina Restuccia