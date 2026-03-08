SERGIO CAMMARIERE DOMANI AL TEATRO RENDANO DI COSENZA

APRE “FATTI DI MUSICA 2026”, 40° FESTIVAL DEL LIVE D’AUTORE

Dopo lo straordinario successo della Divina Commedia Opera Musical nell’ambito del progetto Opere d’Arte, che si è chiusa ieri sera a Reggio con il numero record per un teatro calabrese di cinque mila spettatori in ben sei repliche tutte sold out, al via anche Fatti di Musica 2026, l’altro storico progetto del promoter Ruggero Pegna.

La quarantesima edizione del Festival-Premio del Miglior Live d’Autore da lui ideato e diretto sarà aperta domani sera, 9 marzo, da Sergio Cammariere con la sua band al Teatro Rendano di Cosenza. Il concerto inizierà alle ore 21:00. I biglietti sono disponibili online su tickeone.it, nei punti Ticketone e da Inprimafila.

Il raffinato musicista, cantautore e compositore crotonese presenterà tutti i suoi successi e i brani del nuovo bellissimo album da poco pubblicato, La pioggia che non cade mai, accompagnato dall’ immancabile pianoforte e da una grande e inedita band: Daniele Tittarelli, tromba, Luca Bulgarelli, contrabasso, Michele Santoleri, batteria e percussioni, Giovanna Famulari, violoncello, Roberto Gervasi, fisarmonica.

Nella scaletta del concerto di circa due ore, oltre ai nuovi brani, non mancheranno le sue hit, dall’ incantevole Dalla pace del mare lontano, a Cantautore piccolino, fino al brano sanremese che lo ha imposto al grande pubblico, Tutto quello che un uomo, cantato finanche da Mina.

“Aprire la quarantesima edizione del mio festival con uno dei più virtuosi musicisti italiani, immenso talento calabrese legato alla sua terra da un forte cordone affettivo, sarà una grande emozione anche per il pubblico – afferma Pegna – Una serata splendida, un inizio meraviglioso all’insegna della musica vera, quella suonata da musicisti eccezionali, aiutati esclusivamente dalla loro bravura. Sergio è un artista di rara sensibilità ed eleganza, capace di spaziare dal pop al jazz, dai ritmi sudamericani alla classica, dal swing al blues, e i suoi brani fanno parte oramai della storia della migliore canzone d’autore italiana!”.

Fatti di Musica è la storia stessa dei grandi live musicali in Calabria. Con questo format di oscar del live, Ruggero Pegna ha presentato in questi anni da record tutti i più grandi artisti della musica d’autore italiana, da Fabrizio De André a Paolo Conte e Gino Paoli, da Lucio Dalla ad Ivano Fossati, Guccini, Ligabue, Vasco Rossi; star internazionali tra cui Sting, Tina Turner, Santana, James Taylor, fino al recente live di Nick Mason dei Pink Floyd. Ha ideato e organizzato grandi produzioni televisive, tra cui il concerto di Elton John a Reggio Calabria trasmesso dalla Rai in tutto il mondo, Un Ponte fra le Stelle per Rai1, La Sera dei Miracoli dal Porto di Gioia Tauro, l’imponente Opera Musical dedicata a San Francesco di Paola. Una storia prestigiosa con circa duemila eventi, decine di location calabresi toccate e oltre tre milioni di spettatori, un festival ufficialmente riconosciuto tra gli eventi culturali storicizzati della Regione Calabria, brand Calabria Straordinaria.

Per questo traguardo, dal 7 al 9 maggio tornerà al Palacalafiore di Reggio Calabria anche il colossal Notre Dame De Paris di Riccardo Cocciante, prodotto da David e Clemente Zard, con spettacoli serali e matinée per le scuole. Confermata per il 23 e 24 maggio al Rendano di Cosenza anche la prima assoluta di Fortunata di Dio, l’opera sulla vita della mistica calabrese Natuzza Evolo, prodotta e scritte da Pegna insieme al regista Andrea Ortis. Tra i concerti più attesi ci sono quelli di Serena Brancale il 6 giugno nel nuovo Palalamezia di Lamezia Terme e l’8 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella di Diamante. In questa splendida location, per Fatti di Musica Estate arriverà anche Delia il 9 agosto. Altri appuntamenti saranno resi noti a breve. Tutte le informazioni sui vari eventi sono disponibili allo 0968441888, nei siti web ruggeropegna.it, ticketone.it e nelle pagine social del festival.