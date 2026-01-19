Scirubetta torna a Reggio Calabria: annunciate al Sigep le date dell’edizione 2026

Reggio Calabria si prepara a vivere un nuovo capitolo di Scirubetta, il festival del gelato d’autore che negli anni ha conquistato pubblico, critica e operatori del settore. L’edizione 2026 si terrà dal 12 al 15 settembre, confermando il Lungomare Falcomatà come palcoscenico naturale di un evento che è ormai considerato il “festival dei festival”. L’annuncio ufficiale è arrivato al Sigep di Rimini, all’interno dello stand della Regione Calabria, sotto le insegne di Calabria Straordinaria. A comunicarlo è stato il presidente Conpait, Angelo Musolino, affiancato dal direttivo nazionale dei pasticceri d’Italia, alla presenza dell’assessore regionale Gianluca Gallo e del direttore generale di Arsac, Fulvia Caligiuri.

Tra le novità più significative annunciate al Sigep figura la confermata partnership istituzionale con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, che anche per il 2026 sosterrà Scirubetta come evento strategico per la promozione del territorio, del turismo e delle filiere agroalimentari locali.

La collaborazione tra Regione Calabria, Città Metropolitana e Conpait consolida un modello organizzativo che negli ultimi anni ha permesso al festival di crescere in qualità, visibilità e capacità attrattiva.

Un altro tassello importante del percorso di crescita di Scirubetta è rappresentato da Confartigianato, che lo scorso anno ha scelto di essere presente in Calabria con una delegazione di altissimo profilo, guidata dal presidente nazionale. Una partecipazione che ha dato ulteriore prestigio alla manifestazione, confermando l’interesse delle principali realtà associative italiane verso un evento capace di unire artigianato, innovazione e promozione territoriale. La collaborazione con Confartigianato proseguirà anche nel 2026, con nuove iniziative e momenti di confronto dedicati al mondo dell’artigianato dolciario e alle sue eccellenze.

Gli organizzatori hanno anticipato che l’edizione 2026 vedrà la partecipazione di ospiti di rilievo provenienti da ogni parte d’Italia: maestri gelatieri, pastry chef, esperti del settore, giornalisti enogastronomici e rappresentanti delle principali scuole di pasticceria. Settembre si preannuncia come un mese di grande movimento per Reggio Calabria, pronta ad accogliere professionisti, appassionati e famiglie in un clima di festa e scoperta.

L’edizione 2026 promette grandi novità, con un percorso degustativo ampliato, nuove collaborazioni e un programma ricco di laboratori, show cooking e momenti dedicati alla cultura del gelato artigianale. L’obiettivo è superare i numeri straordinari delle scorse edizioni, che hanno registrato decine di migliaia di presenze e un impatto significativo su turismo e accoglienza.

Dal 12 al 15 settembre 2026, il Lungomare Falcomatà tornerà a essere il cuore pulsante di un evento che racconta una Calabria dinamica, creativa e capace di sorprendere. Scirubetta si conferma così un appuntamento imperdibile, un ponte tra territorio e innovazione, tra tradizione e futuro.