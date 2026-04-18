Scilla, si è svolta nella splendida cornice della Costa Viola la fase regionale delle Olimpiadi del Primo Soccorso. VIDEO di Graziano Tomarchio

Scilla. Si è svolta nella splendida cornice della Costa Viola la fase regionale delle Olimpiadi del Primo Soccorso, un’iniziativa promossa dalla Croce Rossa Italiana che ha visto protagoniste le scuole calabresi in una sfida all’ultima manovra salvavita. Tra simulazioni d’emergenza e l’entusiasmo dei partecipanti, i riflettori si sono accesi su Piazza San Rocco per premiare la preparazione e il lavoro di squadra dei nostri studenti.”

Per noi sul posto c’era Graziano Tomarchio, che ha raccolto le dichiarazioni e il bilancio dell’evento direttamente dalla voce dell’organizzatore. Ascoltiamo: