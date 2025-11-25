Schlein “Destra non imbattibile, partita delle politiche è apertissima”

ROMA (ITALPRESS) – “Appare molto chiaro che questa destra non

solo non sia imbattibile. L’abbiamo battuta con risultati

importanti anche ieri e siamo pronti a sfidarla per il 2027, in

una partita che vede già adesso, dopo queste 13 regioni al voto,

le coalizioni sostanzialmente in parità. Vogliamo vincere e siamo

pronti ad andare al governo nel 2027″. Lo ha detto la segretaria

del Pd, Elly Schlein, in conferenza stampa al Nazareno.

“Il messaggio di ieri è chiaro: il Governo è contendibile, la partita verso le elezioni politiche è apertissima. Questo dicono i dati di questa tornata elettorale: una vittoria straordinaria di Antonio Decaro con 29 punti di distacco, una vittoria altrettanto straordinaria di Roberto Fico con 25 punti di distacco”, ha aggiunto, ringraziando “a nome di tutto il Partito Democratico tutte le forze della coalizione progressista che per la prima volta in vent’anni abbiamo riunito in tutte e sette le regioni che andavano al voto in questa tornata. Uno sforzo unitario importante che ha premiato”.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-