Sanità, Pd Calabria: “Dati Unical confermano effetti gravi dei tagli, bisogna cambiare i criteri di riparto del Fondo sanitario” 



“Il Pd Calabria commenta i recenti dati dell’Unical sugli effetti dei tagli alla sanità legati al Piano di rientro e chiede di basare i criteri di ripartizione del Fondo sanitario nazionale sui fabbisogni di cure e sui disagi territoriali”. Lo si legge in una nota dei dem calabresi, che commentano la recente analisi dell’Unical sulla mortalità evitabile nelle regioni sottoposte a vincoli di rientro. “L’aumento del quattro per cento della mortalità evitabile nelle regioni sottoposte a rientro – prosegue la nota del Pd Calabria – conferma quanto denunciamo da anni. I tagli lineari alla sanità hanno colpito direttamente la qualità dell’offerta sanitaria e la possibilità di accesso alle cure. In Calabria il dato ha un valore ancora più grave, a causa dell’insufficienza di risorse che la regione patisce da oltre 25 anni”. Secondo il Pd Calabria, “è dunque necessario intervenire subito sui meccanismi di finanziamento del Servizio sanitario nazionale”. “Il criterio della spesa storica – precisano i dem – e del riparto pro capite pesato penalizza le regioni con maggiori difficoltà socioeconomiche e con territori complessi come quello calabrese. I dati dell’Università della Calabria impongono di rivedere l’allocazione del Fondo sanitario nazionale. Va tenuto conto della dispersione territoriale, dell’indice di deprivazione, dell’invecchiamento della popolazione e dei maggiori costi legati alle aree montane e periferiche”. “Servono inoltre un piano straordinario di investimenti nel personale sanitario, il rafforzamento della medicina territoriale e – conclude il Pd Calabria – il riequilibrio della rete ospedaliera, con particolare attenzione ai territori più isolati”.