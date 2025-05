San Pietro Apostolo, scompare un anziano ospite di una Rsa. Avviate le ricerche

SullaSS106 “Jonica”è bloccato il traffico, in entrambe le direzioni, al km 298,800,a Cariati, in provincia di Cosenza, a causa di un incidente fra un’automobile e una motocicletta. Due persone sono rimaste ferite. Si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto, oltre aiVigili del Fuoco, sono intervenute lesquadre Anase delleForze dell’Ordine(Carabinieri e Polizia Stradale) per la […]