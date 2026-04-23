San Ferdinando, il sindaco intervistato dalla Bbc sui progetti di sviluppo della città

La visione di crescita e i progetti di sviluppo di San Ferdinando approdano sulla scena internazionale: il Sindaco Luca Gaetano è stato intervistato dai microfoni di BBC Radio, l’emittente britannica con diffusione globale, per illustrare le strategie di rilancio e le prospettive future che stanno interessando il territorio comunale.

L’interesse della testata d’oltremanica conferma la crescente attenzione mediatica verso il modello di sviluppo adottato dall’Amministrazione, capace di attrarre l’attenzione non solo a livello regionale e nazionale, ma anche internazionale. Durante l’intervista, il Sindaco ha avuto modo di raccontare le peculiarità di San Ferdinando, evidenziando i principali pilastri su cui poggia l’azione di governo, tra cui: Innovazione e Infrastrutture con i piani di ammodernamento urbano, il potenziamento dei servizi e gli investimenti su formazione e occupazione giovanile. Sostenibilità e Ambiente grazie alle iniziative per la valorizzazione del litorale, la tutela del patrimonio naturale e il progetto di San Ferdinando “Destinazione Attrattiva”, Attrattività Territoriale data dalla posizione strategica della città come snodo logistico e culturale nel cuore del Mediterraneo e dai corposi investimenti in infrastrutture per la formazione e la creatività giovanile.

“Essere chiamati a raccontare la nostra realtà in un contesto così autorevole come la BBC è un riconoscimento che va oltre la persona del Sindaco,” ha dichiarato Luca Gaetano. “È il segno che il lavoro svolto dalla nostra comunità e la qualità dei progetti messi in campo stanno proiettando San Ferdinando verso una nuova dimensione di riconoscibilità e prestigio.”

Questo passaggio mediatico rappresenta un’importante vetrina per la città, promuovendo l’immagine di una San Ferdinando dinamica, aperta agli investimenti e pronta a sfidare le complessità del presente con soluzioni lungimiranti.

L’Amministrazione Comunale esprime grande soddisfazione per questo traguardo, che rafforza il posizionamento della città nel panorama europeo e incentiva il proseguimento del percorso di crescita intrapreso.