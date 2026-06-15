Gioia Tauro, una testa di pesce spada nel cuore della città: il simbolo di un degrado che non può più essere tollerato. “Basta con i lordazzi seriali”

Una testa di pesce spada nel cuore della città: il simbolo di un degrado che non può più essere tollerato

Una testa di pesce spada abbandonata per strada,( nei pressi dell’ex hotel Mediterraneo, a ridosso di un asilo d’infanzia, bar e panifici), circondata da rifiuti di ogni genere. Non è l’immagine di una discarica abusiva in una zona periferica. È la fotografia del degrado nel cuore di Gioia Tauro.

Una scena che provoca indignazione, rabbia e vergogna. Vergogna perché tutto questo accade sotto gli occhi di tutti. Rabbia perché, nonostante appelli, campagne di sensibilizzazione e interventi di pulizia, c’è ancora chi continua a trattare la città come una pattumiera personale.

L’abbandono di rifiuti non è una semplice inciviltà. È un’aggressione al territorio. È un insulto ai cittadini che rispettano le regole. È uno schiaffo a chi ogni giorno lavora per migliorare l’immagine di una città che troppo spesso finisce ostaggio dei comportamenti irresponsabili di pochi.

La presenza di una testa di pesce spada lasciata in bella vista rappresenta il punto più basso di una cultura dell’indifferenza che continua a prosperare nell’impunità. Non si tratta soltanto di sporcizia. Si tratta della totale assenza di rispetto per gli spazi pubblici, per il decoro urbano e per la comunità.

La domanda è semplice: fino a quando tutto questo dovrà continuare?

Perché non è più sufficiente limitarsi a rimuovere i rifiuti. Ripulire è necessario, ma non basta. Occorre individuare i responsabili, sanzionarli e colpire con fermezza chi continua a trasformare le strade della città in una discarica a cielo aperto.

Ogni sacco abbandonato, ogni elettrodomestico scaricato illegalmente, ogni rifiuto lasciato per strada racconta una storia di inciviltà. Ma racconta anche l’urgenza di una risposta più efficace e determinata.

Gioia Tauro merita di più.

Merita strade pulite, spazi decorosi e cittadini rispettosi delle regole. Merita di essere conosciuta per le sue potenzialità e non per immagini che alimentano stereotipi e mortificano l’intera comunità.

La testa di pesce spada abbandonata nel centro cittadino non è soltanto un rifiuto. È il simbolo di un problema che non può più essere nascosto sotto il tappeto. E ogni giorno che passa senza una risposta concreta è un giorno in cui a vincere sono il degrado, l’indifferenza e l’inciviltà.

Una città che si arrende a tutto questo rischia di perdere molto più del proprio decoro: rischia di perdere il rispetto per sé stessa.