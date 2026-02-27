Rotary Club di Palmi: un pranzo per abbattere la solitudine e riscoprire il valore del servizio

Iniziativa speciale resa possibile anche grazie alla preziosa collaborazione della Parrocchia del SS.mo Rosario

Un’iniziativa che ha scaldato il cuore e rafforzato il senso di comunitá, che ha incarnato al meglio la filosofia del servizio volontario e altruistico.

Il Rotary Club di Palmi, presieduto da Leda Badolati, ha organizzato una domenica speciale all’insegna dello stare insieme, resa possibile anche grazie alla preziosa collaborazione della Parrocchia del SS.mo Rosario di Palmi. La parrocchia, infatti, ha messo a disposizione un’accogliente sala situata in un locale nel centro cittadino, in Piazzale Ibico, dove numerose persone in cerca di compagnia si sono riunite per il pranzo.

“Servire al di sopra di ogni interesse personale è il motto principale del Rotary International e, dunque, il servizio concreto è quello che deve essere l’obiettivo di ogni club, di ogni socio italiano. In tale circostanza, il Rotary Club di Palmi ha vissuto una giornata meravigliosa di servizio agli altri e a se stessi, perché – spiega Leda Badolati – il dare qualcosa ovviamente significa sempre ricevere in cambio serenità e gioia e, queste, non sono parole dette così tanto per dire”.

Il Rotary Club di Palmi ha aderito con entusiasmo al progetto distrettuale ideato da Carlo Maletta, past president del Rotary Club Catanzaro Tre Colli, dal titolo “Rotary Christmas Day”.

L’iniziativa, pensata per le festività natalizie, ha ampliato il proprio raggio d’azione, trasformandosi in un appuntamento replicabile anche negli altri periodi dell’anno, senza snaturare l’obiettivo finale: offrire non solo un pasto caldo, ma soprattutto compagnia, ascolto e vicinanza umana.

“Abbiamo pranzato – aggiunge – insieme a delle persone che generalmente sono sole, preparando varie pietanze che abbiamo servito con immenso piacere, e tutto questo è stato possibile grazie anche alla collaborazione della parrocchia del Santissimo Rosario di Palmi che ci ha concesso una sala meravigliosa dov’è stato allestito un pranzo festoso per abbattere la solitudine”.

Sono stati proprio i soci rotariani a servire a tavola e a curare ogni dettaglio dell’organizzazione, dalla preparazione delle pietanze fino al momento conviviale condiviso con gli ospiti. Questo il gustoso menù: lasagne e pasta al forno come primi, salsicce, polpette e purè di patate come secondi, frutta di stagione (mandarini), dolci e torta.

Un gesto semplice, ma profondamente significativo: sedersi allo stesso tavolo, condividere il cibo e le storie, creare un clima familiare capace di abbattere, anche solo per qualche ora, il muro della solitudine con uomini, donne e famiglie fragili che durante l’anno accedono ai servizi offerti da realtà virtuose che operano sul territorio.

“Anche noi – conclude il Presidente del Rotary Club di Palmi – abbiamo provato a servire al di sopra di ogni interesse personale”.

L’iniziativa ha inteso rappresentare un esempio concreto di servizio alla comunità, nel pieno spirito rotariano. Un ringraziamento speciale va alla coordinatrice del club, Miryam Costa, e a tutti i soci, uniti dall’obiettivo comune di fare del bene e portare un sorriso a chi ne ha più bisogno.