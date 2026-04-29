Nino Neri intervista Francesco D’agostino il patron di Stocco&Stocco. VIDEOINTERVISTA

L’intervista a Francesco D’Agostino per ripercorrere la grande cavalcata della squadra della Cittanovese, capace di salire dalla Prima Categoria fino alla Serie D.

Quella squadra era diventata un punto di riferimento in tutto il panorama calcistico calabrese. Il progetto era stato costruito proprio da D’Agostino insieme ad altri imprenditori, tra cui Salvatore Avenoso, Jimmy Guerrieri e altri sostenitori che hanno investito tempo, risorse e impegno.