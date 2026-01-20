Rosarno, la minoranza chiede di aderire alla pace fiscale

I sottoscritti Avv. Michele Filippo Italiano, Cosma Ferrarini e Ing Michele Brilli, n.q. di capi gruppi consiliari di minoranza, espongono:

con la legge di Bilancio n. 199/2025, è stata introdotta una misura di pace fiscale. La norma che la disciplina è indicata nella Legge di Bilancio 2026 e consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023,

L’adesione dei comuni si fa con delibera, il cui termine è entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. La legge è entrata in vigore il 1 gennaio 2026.

Pertanto, con la presente, i sottoscritti chiedono, al sindaco ed alla Giunta, di predisporre tutti gli atti, funzionali a far aderire il nostro comune, alle predette misure.

L’adesione del Comune alla pace fiscale, consente ai cittadini di estinguere i propri debiti con l’ente ( debiti per IMU, TARI, multe e altri tributi locali) senza il peso insostenibile di sanzioni e interessi di mora.

Il beneficio per i cittadini è immediato perché con l’adesione, il cittadino avrà la sospensione di fermi, ipoteche e procedure esecutive;

Ciò stante, i sottoscritti consiglieri comunali, non ravvedono motivi ostativi per aderire alla pace fiscale, anzi, sostengono con forza che occorre, favorire il rientro dei debitori eliminando l’aggravio delle sanzioni e degli interessi, perché così facendo si permette all’ente di incassare somme che altrimenti rischierebbero di restare solo sulla carta, migliorando anche la liquidità del Comune e, contemporaneamente, venendo incontro alle famiglie in un momento di grave crisi come quello che stiamo vivendo, generando, di fatto, un grande beneficio per i cittadini e le famiglie più bisognose.

Avv. Michele Filippo Italiano

Cosma Ferrarini

Ing. Michele Brilli