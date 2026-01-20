Rosarno, il Pd Calabria vicino all’imprenditrice Patrizia Rodi Morabito, vittima di una nuova intimidazione

“Esprimiamo solidarietà, vicinanza e sostegno a Patrizia Rodi Morabito, imprenditrice agricola, dirigente di Coldiretti e componente della giunta della Camera di commercio di Reggio Calabria, ancora una volta colpita da un grave atto intimidatorio nella sua azienda di Rosarno”. Lo si legge in una nota del Pd Calabria, guidato dal senatore Nicola Irto. “Si tratta – proseguono i dem – di un altro gesto vile contro il lavoro, la libertà d’impresa e la determinazione di una donna che dal 2012 ha scelto di tornare nella propria terra e di investire nella gestione di terreni di famiglia. È inaccettabile che debbano vivere sotto pressione quanti come Morabito producono, creano occupazione e si impegnano per la legalità e la dignità nei territori complessi”. “Si faccia piena luce sull’accaduto e sia garantita ogni forma di tutela possibile. Le istituzioni hanno il dovere di proteggere le persone e il lavoro, il dovere di fermare ogni tentativo di controllo criminale del territorio. Il Pd Calabria – concludono i dem – continuerà a tenere alta l’attenzione su Rosarno e sull’intera Piana di Gioia Tauro”.