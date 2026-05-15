Rosarno, Il Gruppo Polaris “riapre lo stadio”



L’azione del gruppo POLARIS e di tutta l’opposizione ha costretto il Sindaco a smetterla di boicottare le squadre di calcio lasciando inagibile lo stadio.

Questo impianto , in base ad una ordinanza della Prefettura che riguardava tutti gli impianti della Provincia, era senza agibilità che doveva quindi essere aggiornata.

Ma il Sindaco – da novembre e fino a che Polaris con continue sollecitazioni , interrogazioni e comunicati stampa non ha richiesto l’ intervento della Prefettura, ha sempre boicottato gli sportivi, lasciando lo stadio chiuso mentre la squadra si faceva onore nel suo percorso in campionato.

L’argomento è stato trattato dalla Commissione Tecnica consiliare , convocata dal Presidente ing Brosio in vista anche del Consiglio Comunale di lunedì 18 maggio.

In assenza sia del Sindaco che del Vice sindaco- ulteriore segnale di menefreghismo istituzionale, il responsabile tecnico del Comune ha comunicato che sono stati fatti i rilievi e che le prescrizioni operative nel giro di 6 – 8 settimane saranno implementate in maniera che l’impianto sia reso operativo per l’inizio delle prossime competizioni.

La Commissione ha respinto invece il progetto della Giunta di assegnare ad un gestore esterno il campo sportivo perché ovviamente questo significherebbe che le squadre dovrebbero pagare un canone e questo potrebbe significare l’abbandono dalla competizioni con grave danno per le centinaia di bambini delle scuole calcio.

Ci riserviamo quindi in Consiglio Comunale difar approvare una mozione a favore delle squadre e contro il pagamento di qualsiasi “manomorta” a carico delle famiglie.