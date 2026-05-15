Muore a 51 anni Luca Sivelli, artista e docente ABA Catanzaro. Lo sgomento dell’Accademia

La prematura scomparsa del prof. Luca Sivelli ha lasciato sgomenta l’intera comunità dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Il prof. Sivelli non è stato solo un artista riconosciuto e apprezzato a livello internazionale, non è stato solo un docente (coordinatore della Scuola di Graphic Design dell’Accademia) capace di trasmettere la propria conoscenza e di infondere grande entusiasmo negli studenti, non è stato solo un professionista di alto livello. Luca, con il suo carattere solare e il suo sorriso contagioso, è stato capace di costruire un rapporto profondo con i colleghi dell’Accademia, che non si interrompe con la sua morte. La sua scomparsa ha però aperto un vuoto nel cuore dell’Accademia.

L’intera comunità dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, con in testa il direttore Virgilio Piccari e la presidente Stefania Mancuso, saluta commossa l’amico e il collega Luca e rivolge un pensiero alla famiglia di Luca e si stringe in un abbraccio fraterno ai suoi amici più intimi, ai suoi affetti più cari.