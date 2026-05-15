Consegnata in data odierna, presso la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Calabria, la benemerenza “Fiamma d’Oro” conferita dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Ing. Eros Mannino, per meriti sportivi al maestro Francesco Laface, caposquadra esperto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e maestro istruttore della disciplina Taekwondo.

La benemerenza “Fiamma d’Oro” rappresenta un riconoscimento conferito al personale che si distingue per particolari meriti sportivi, sia in competizioni nazionali che internazionali, contribuendo a dare lustro e prestigio al Corpo attraverso l’attività agonistica.

Nel corso della propria carriera sportiva, dapprima come atleta e successivamente come allenatore, il maestro Laface ha conseguito numerosi e prestigiosi traguardi, distinguendosi per professionalità, competenza tecnica e costante dedizione alla formazione sportiva.

Da anni responsabile della sezione Taekwondo del “Gruppo Sportivo A. Gesualdo” del Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro e maestro allenatore degli atleti appartenenti al gruppo sportivo “Fiamme Rosse” del Corpo Nazionale, il maestro Laface rappresenta un importante punto di riferimento sportivo ed umano.

Di particolare rilievo la preparazione, in qualità di maestro, del campione olimpico Simone Alessio e del campione europeo Antonio Flecca, entrambi cresciuti sportivamente nel “Gruppo Sportivo A. Gesualdo”, dove hanno mosso i primi passi da atleti, raggiungendo successivamente prestigiosi risultati sportivi quali appartenenti al gruppo sportivo “Fiamme Rosse” del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Parole di elogio sono state espresse dal Maurizio Lucia, Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco Calabria, e dal Giuseppe Bennardo, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, che nel corso della cerimonia hanno consegnato la benemerenza rivolgendo al maestro Laface un sentito ringraziamento per i prestigiosi risultati raggiunti e per quelli che certamente continueranno ad arrivare negli anni a venire.