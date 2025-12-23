Romano (FilcamsCgil), “Il territorio metropolitano è ormai segnato da una preoccupante escalation di episodi criminali”

Le recenti rapine ai danni delle attività commerciali avvenute nel nostro territorio mettono in luce, ancora una volta, le condizioni di forte insicurezza e paura in cui sono costrette a lavorare quotidianamente le lavoratrici e i lavoratori del settore commercio.

Il territorio metropolitano è ormai segnato da una preoccupante escalation di episodi criminali: dall’assalto al portavalori, alla rapina all’ingrosso di frutta a Taurianova, fino all’ultimo grave episodio che ha colpito il Toys Center di Reggio Calabria.

Una situazione ormai insostenibile, che espone chi lavora a rischi concreti per la propria incolumità e mette in ginocchio le attività commerciali, private degli incassi e della liquidità necessaria alla sopravvivenza delle imprese.

Come Filcams CGIL esprimiamo la nostra piena e convinta solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti, costretti a vivere e lavorare in un clima di paura e insicurezza che non è accettabile.

A loro va la nostra vicinanza e il nostro impegno a non lasciarli soli, continuando a rivendicare condizioni di lavoro sicure e dignitose.

Questi episodi non possono e non devono essere considerati fatti isolati.

Essi si inseriscono in un contesto segnato dalla presenza strutturale della ‘ndrangheta, che continua a esercitare un controllo soffocante sull’economia locale e sulla vita delle comunità.

La criminalità organizzata si alimenta di povertà, precarietà, lavoro povero, sfruttamento e assenza di diritti, penetrando nei settori più fragili del tessuto produttivo e colpendo chi lavora e fa impresa nel rispetto delle regole.

Per questo ribadiamo che la sicurezza non è solo una questione di ordine pubblico, ma un tema centrale di legalità, diritti e giustizia sociale.

L’antimafia sociale si costruisce garantendo lavoro stabile e dignitoso, salari giusti, contratti applicati correttamente, tutele nei luoghi di lavoro e un’economia libera dal ricatto criminale.

Dove il lavoro è sfruttato e impoverito, la ‘ndrangheta trova spazio; dove ci sono diritti, partecipazione e dignità, la criminalità arretra.

Come organizzazione sindacale denunciamo con forza questa condizione e chiediamo un impegno straordinario e coordinato da parte delle istituzioni, delle forze dell’ordine e di tutti gli attori sociali. La lotta alla ‘ndrangheta passa anche e soprattutto dalla difesa del lavoro, dalla promozione della legalità nei luoghi di lavoro e dalla costruzione di un modello di sviluppo fondato su diritti, sicurezza e dignità.

Senza legalità e senza giustizia sociale non può esserci futuro per il nostro territorio.

Valerio Romano

Segretario Generale

Filcams CGIL – Area Metropolitana Reggio Calabria