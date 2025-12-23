Rocambolesco incidente nel centro a Reggio Calabria, coinvolte 8 autovetture

Un incidente stradale autonomo si è verificato nella tarda serata di ieri nel centro di Reggio Calabria Un giovane, presumibilmente per la velocità elevata, ha perso il controllo del proprio autoveicolo ed è piombato su alcune vetture parcate in via Aschenez ( sette per la precisione) danneggiandole in maniera consistente. Sul posto è intervenuta immediatamente la Polizia Locale che ha avviato tutti.gli accertamenti del caso. Il conducente è stato soccorso dal 118 ed è stato ricoverato presso il Gom avendo riportato ferite multiple. La Polizia Locale ha disposto gli accertamenti di rito per verificare il tasso alcolemico e l’eventuale intossicazione da sostanze psicotrope.

Gli esiti non sono ancora noti.