Roberto Occhiuto scappa dall’aula del consiglio regionale per non rispondere ai Consiglieri regionali sul concorso a Primario della Cardiologia di Polistena, Carmelo Massimiliano Rao.

Lascia il cerino in mano alla risposta scritta del direttore generale Di Furia. Intanto, da fonti bene informate, ci sarebbero due procure che hanno acceso i riflettori.

ECCO TUTTE LE CARTE, PRIMA O POI PIÙ D’UNO SI DOVREBBERO VERGOGNARE!

Bruttissima figura del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto in Consiglio Regionale. Il Consiglio Regionale del PD Giovanni Muraca, aveva presentato una interrogazione al Presidente sul concorso a Primario della Cardiologia di Polistena, dottor Rao. Ma al momento della discussione, il governatore della Calabria abbandona l’aula. Perché e come mai, questa pessima figuraccia? Il Presidente Occhiuto sa bene che quel concorso è irregolare? Rao non aveva i titoli per partecipare e infatti sulla cardiostimolazione, la commissione non dà nessun voto perché appunto, senza titoli. I cittadini si domandano perché non è stato escluso dalla commissione concorsuale? Perché la Di Furia non ha utilizzato i suoi poteri di direttore generale dell’Asp nel revocare Rao da quel concorso? I misteri si infittiscono, ma la gente comune inizia a farsi alcune domande: perché e per quale motivo si protegge Rao? Occhiuto naturalmente non si assume nessuna responsabilità, lasciando il cerino nella risposta scritta dalla Di Furia nell’addossare tutte le responsabilità alla commissione concorsuale. Siamo al paradosso (Sic!). Intanto si apprende che per questo concorso due Procure hanno acceso i riflettori!