Riforma costituzionale della giustizia: è importante parlarne. Confronto pubblico al Circolo Arci Chicchi di Palmi

– È importante parlarne. Perché la riforma costituzionale della giustizia non è una materia riservata agli addetti ai lavori, ma una questione che riguarda il funzionamento delle istituzioni e il rapporto tra cittadini e giurisdizione. Con questo spirito, domenica 18 gennaio 2026, alle ore 18:00, il Circolo Sociale Arci Chicchi di Palmi, in via Affaccio, ospiterà un incontro pubblico dedicato al tema, in vista del referendum costituzionale previsto per il prossimo mese di marzo.

A fine 2025 il Parlamento ha approvato in via definitiva la riforma dell’ordinamento giurisdizionale proposta dal Governo. Un passaggio che apre una fase decisiva di confronto pubblico, nella quale è importante parlare dei contenuti della riforma, comprenderne le conseguenze e misurarne l’impatto sul sistema giudiziario e sull’equilibrio dei poteri dello Stato.

Il referendum riguarda aspetti centrali dell’assetto costituzionale: la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, l’istituzione di due Consigli Superiori della Magistratura distinti, il sistema di sorteggio per la selezione dei componenti e la creazione dell’Alta Corte disciplinare. Questioni tecniche, ma non per questo distanti dalla vita democratica del Paese. Proprio per questo è importante parlarne in modo chiaro e accessibile.

Al confronto interverranno Antonio Salvati, magistrato e membro del Comitato per il No di Reggio Calabria, e Pasquale Simari, avvocato per il Sì alla riforma. Due letture differenti del testo costituzionale, chiamate a confrontarsi nel merito.

A moderare l’incontro sarà l’avvocata Mimma Sprizzi, che guiderà il dibattito e il dialogo con il pubblico.

L’iniziativa si inserisce nell’attività del Circolo Arci Chicchi come luogo di partecipazione e discussione civile. In vista di una scelta referendaria che inciderà sull’assetto della giustizia, parlarne diventa un passaggio necessario.