Di Graziano Tomarchio

A Cittanova, presso l’Hotel Uliveto Principessa, si è tenuto il primo convegno dedicato alle terapie innovative. All’incontro hanno preso parte numerosi medici e specialisti del settore, impegnati nel confronto su nuove strategie e approcci nel campo della salute e della cura. Ad organizzare l’importante evento la società “Riabilia”, leader del settore sanitario in Calabria.