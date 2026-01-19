Report Attività Operativa 2025 del Comando di Polizia Locale di Reggio Calabria

Un anno ricco di novità e di risultati operativi per il Corpo di Polizia Locale di Reggio Calabria, con numerose e stimolanti attività innovative e la prosecuzione di un’opera di partecipazione attiva alla vita sociale cittadina. In prossimità della ricorrenza di San Sebastiano martire, la Polizia Locale ha illustrato il rendiconto delle attività svolte nel 2025 nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipato il sindaco f. f. Domenico Battaglia, l’assessora Giuggi Palmenta e il comandante Salvatore Zucco. In mattinata la ricorrenza è stata solennizzata con una funzione religiosa officiata da S.E.R. Mons. Fortunato Morrone presso la chiesa San Sebastiano al Crocifisso.

Nel 2025 la Polizia Locale reggina ha arricchito la sua proiezione operativa con l’avvio del nucleo nautico, l’apertura del presidio fisso presso l’Aeroporto Tito Minniti, la fase di sperimentazione del Taser, la dotazione di due furgoni attrezzati (ufficio e stazione mobile), la redazione progettuale e l’ammissione a finanziamento per la videosorveglianza cittadina per oltre 400mila euro; la sperimentazione dei punti di ascolto itineranti. Si tratta di innovazioni che hanno contribuito a rendere il Corpo tra i più performanti e moderni del Sud Italia, ponendolo in una posizione di interfaccia privilegiata con la cittadinanza divenendo riferimento civico di prossimità; anche nelle aree montane e periferiche.

Il sindaco ff Domenico Battaglia ha espresso gratitudine a nome dell’Amministrazione comunale alle donne e agli uomini della Polizia Locale, al comandante, agli ufficiali, agli agenti e al personale amministrativo, rivolgendo un pensiero commosso a Francesca Barreca, il cui ricordo resta vivo in tutta la nostra comunità. «Anche nell’anno che si è concluso – ha dichiarato il primo cittadino – il Corpo di Polizia locale ha avuto un ruolo determinante per la sicurezza, per la protezione e la prevenzione di reati. Come Amministrazione abbiamo investito in maniera convinta sulla Polizia Locale, con l’obiettivo di consolidarne la funzione di presidio di legalità, di punto di riferimento per la collettività e di vera e propria “antenna” capace di intercettare i bisogni nei territori. Accanto agli investimenti materiali, abbiamo continuato a lavorare sul rafforzamento dell’organico con l’ingresso di forze fresche, un segnale importante che consente alla Polizia Locale di guardare al futuro con maggiore fiducia. È un’ulteriore dimostrazione dell’attenzione che questa Amministrazione riserva ai temi di sicurezza e qualità della vita, nella consapevolezza che una città più sicura – ha concluso Battaglia – è prima di tutto una città più vicina ai suoi cittadini».

L’assessora Palmenta ha aggiunto: «Il rendiconto del 2025 illustrato dal comandante, al quale vanno i miei più sentiti ringraziamenti, ci presenta un Corpo di Polizia locale che è diventato, anno dopo anno, un punto di riferimento per la comunità reggina. Tutte le iniziative intraprese e portate puntualmente a compimento nel corso dell’anno hanno dato prova della capacità organizzativa e operativa di tutto il comando. Auspico per il futuro – ha concluso Palmenta – che si possa continuare a lavorare affinché la Polizia locale sia sempre più messa nelle condizioni di poter svolgere il proprio servizio facendo sì che l’intera collettività possa beneficiare della sua fondamentale funzione».

Il comandante Zucco dal canto suo ha ringraziato per la vicinanza i vertici politici e burocratici dell’Amministrazione comunale, l’Autorità giudiziaria, la Prefettura, le altre forze di Polizia operanti sul territorio e gli ausiliari del traffico, nonché la sua segreteria. «Al di là dei numeri, che parlano da soli, mi è gradito rammentare – ha detto Zucco – i momenti nei quali il Corpo si è cimentato in sfide importanti interloquendo ed interagendo con le Città Metropolitane italiane attraverso il coordinamento dei Comandanti sede di Città Metropolitane costituito in Anci, i momenti formativi cui ha partecipato oltre l’80% del personale, la partecipazione attiva alla Corrireggio e ad altri momenti di aggregazione cittadina, la straordinaria progettualità di educazione stradale ed alla legalità con il coinvolgimento di oltre 800 alunni. L’anno 2026 – ha concluso il comandante – proseguirà sulla medesima direttrice di crescita. È previsto l’avvio della fase sperimentale dei varchi elettronici sul Corso Garibaldi, l’acquisto di una nuova ulteriore Stazione Mobile, il potenziamento della dotazione strumentale in genere, oltre che con l’implementazione di numerose attività formative per i componenti del Corpo, e l’incorporamento di altre sette unità a tempo determinato con fondi di sicurezza urbana».

RENDICONTO ATTIVITÀ OPERATIVE 2025

L’anno appena trascorso ha portato l’innesto di 11 unità (di cui 3 a tempo indeterminato e 8 con contratto di formazione e lavoro) che, assieme a quelle stabilizzate lo scorso anno, abbassano l’età media del personale in servizio che annovera ormai numerosi under 30. Un rinnovo generazionale che consente di guardare al futuro in una prospettiva di costante crescita e resilienza. Nonostante le criticità di un organico ancora ridotto a poco più della metà della forza prevista dalla normativa regionale, alleviate grazie agli importanti sforzi dell’Amministrazione comunale ed all’intercettazione di risorse esterne, il numero degli appartenenti al Corpo con funzione di Polizia si attesta a 180 (172 a tempo indeterminato e 8 a tempo determinato), a cui si aggiungono 29 unità di personale amministrativo.

Sul campo della vigilanza stradale si registrano 85.034 infrazioni al codice della strada. I documenti ritirati sono in totale 734 dei quali 380 patenti e 354 carte di circolazione. Sono 423 i fermi ed i sequestri amministrativi di veicoli. L’introito di cassa complessivo da sanzioni al Codice della Strada è stato di 4.873.256 euro. Di particolare rilevanza i servizi massivi notturni, con controlli anti alcol ed antidroga, che hanno consentito di attenzionare con precursori etilometrici e con drug-test 1234 conducenti accertando complessivamente oltre 40 infrazioni per guida in stato di ebbrezza. Nel 2025 sono aumentati, purtroppo, gli incidenti stradali (1189 a fronte dei 955 gli incidenti dello scorso anno, +24,50%), con tre vittime e 12 eventi con almeno uno dei coinvolti in prognosi riservata. Il 12% dei conducenti dei 418 sinistri con lesioni (per un totale di ben 515 feriti) è risultato in stato di alterazione da ebbrezza alcolica o da sostanze psicotrope.

La gestione dei mega eventi connessi alle feste Mariane, (oltre 2000 sanzioni rilevate in appena 10 giorni e la media di 98 agenti pro die su strada), all’Estate Reggina e alle Festività Natalizie hanno evidenziato una professionalità ed un senso di abnegazione non comune che ha contenuto i disagi per l’utenza.

L’attività di Polizia giudiziaria ha fatto registrare numeri imponenti. Il N.I.C. (Nucleo Investigativo Centrale) ha continuato a lavorare sulla piaga dell’abbandono dei rifiuti e non solo. Sono state prodotte numerose notizie di reato. Importante l’attività inerente la lotta ai reati contro la fede pubblica e contro la persona. Di particolare rilevanza l’identificazione e il deferimento all’A.G. dei soggetti coinvolti in una rissa durante la movida estiva. La Polizia Giudiziaria intesa trasversalmente ha totalizzato 17 arresti, 294 notizie di reato per un totale di 408 persone denunciate ed ha evaso 275 deleghe di indagine, assurgendo ad interlocutore privilegiato dell’A.G. per numerose fattispecie di reato, non solo di stretta pertinenza della polizia locale. Più di 1000 le notifiche per conto dell’A.G.. Non si possono non rammentare i tre arresti per omicidio stradale (vittima un militare dell’Arma dei Carabinieri) e resistenza aggravata allorquando rispettivamente un camionista ed un automobilista hanno tentato di investire due agenti.

Una menzione a parte meritano i servizi interforze in materia di lotta all’occupazione abusiva di immobili, con l’individuazione dei siti e l’accertamento dei fatti illeciti connessi (furti di energia, acqua ed abusi edilizi) anche con applicazione di misure precautelari.

L’attività di polizia tributaria ha consentito di comunicare agli uffici competenti 247 segnalazioni qualificate per evasione di tributi locali.

Numeri importanti anche per vigilanza edilizia e ambientale anche grazie alla preziosa attività prestata dall’aliquota distaccata presso la sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica: 82 deleghe di indagine espletate per l’A.G., in 367 sopralluoghi (67 attinenti ai rifiuti) e 67 notizie di reato. Oltre 100 le carcasse rimosse dal territorio cittadino a costo zero per l’Ente grazie alla convenzione con Sicurezza ed Ambiente.

Si contabilizzano 412 verbali amministrativi, con in totale di 44.612 pezzi di merce sequestrata o rinvenuta, per mancata certificazione di marcatura europea, falsificazione di marchi, mancanza di indicazioni in lingua italiana, occupazione abusiva del suolo pubblico, vendita senza titolo autorizzativo; 12 sono i quintali di derrate alimentari sequestrate. Più di 4.000 invece pezzi di fuochi pirotecnici posti sotto chiave.

Fondamentale il ruolo del nucleo polizie specializzate nella gestione delle criticità rinvenimenti da mala movida o occupazione selvaggia del suolo pubblico e nel controllo ispettivo dei veicoli adibiti a noleggio con conducente.

Importante il presidio anche fisico del territorio del nucleo periferie, punto di riferimento imprescindibile dell’utenza periferica che ha spaziato su ogni campo; accanto ad esso, il presidio di quartiere realizzato attraverso l’unità mobile che ha stazionato nei mesi di luglio ed agosto in 16 aree periferiche cittadine (incluso il giorno di ferragosto per tutto il giorno in località Tre Aie), fungendo da avamposto di prossimità per tutti i residenti e i turisti.

Il front-office ha evaso 3378 pratiche, introitando 26.885,80 euro. L’esponenziale diminuzione rispetto all’annualità 2024, è il frutto di un’opera di digitalizzazione delle richieste dell’utenza, che, solo per il settore infortunistica si sono attestate, per il 2025, ad oltre 1700.

La Sala Operativa, quotidianamente impegnata nel coordinamento degli interventi sul territorio e nella gestione del sistema di videosorveglianza, costituisce il cuore pulsante del Corpo; ha coordinato egregiamente gli innumerevoli interventi richiesti dai cittadini, per la precisione 12420 (34 al giorno) di cui 3942 segnalazioni afferenti solo per il 24% la viabilità; segno tangibile della poliedricità dell’impegno della Polizia Locale.

Fondamentali anche le prestazioni del servizio di Protezione Civile, che ha garantito instancabilmente il complesso flusso informativo delle allerte meteo, dei pericoli di incendio, ed ha contribuito, attraverso l’attivazione del C.O.C., a gestire le criticità connesse agli eventi particolarmente rilevanti in città: si contabilizzano le 13 aperture del C.O.C., 85 allerte meteo di colore giallo diramate e 118 pre-allarmi per ondate di calore.