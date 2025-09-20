Regionali, Occhiuto “Il reddito di dignità è una fake news, un’iniziativa del genere non si può fare”

CATANZARO (ITALPRESS) – “Vedo un grande entusiasmo. Se dovessi misurare il clima le direi che è addirittura migliore di quello del 2021. Sono convinto che, in Calabria come altrove, l’auspicio della sinistra di avere la propria rivincita su Meloni con le Regionali si infrangerà contro i risultati“. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista al “Quotidiano Nazionale”.

Contro di lei, con Tridico, si è riunito un campo larghissimo. “Non ho timori. Anzi, ho la netta sensazione che quel campo largo nelle urne si restringerà di molto”. Il reddito di dignità regionale? “È una fake news, semplicemente perché non si può fare. Un’iniziativa del genere non si potrebbe finanziare con i fondi europei e non ci sono altri fondi sufficienti per realizzarlo. Dunque, se un economista, quale Tridico è, dicesse una cosa del genere in un’aula universitaria dovrebbe poi spiegare come è possibile che sia diventato professore”.

Lei è così sicuro sia un bluff? “Legga bene la proposta: quando a sinistra dicono reddito di dignità, in realtà non parlano altro che di tirocini. Tirocinanti io in Calabria ne ho ereditati circa 4mila dalla precedente Giunta di centrosinistra e con gran fatica li sto stabilizzando”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).