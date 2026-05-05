SP1, Anselmo (Lega): “Bene i lavori in arrivo, ma ora serve una soluzione strutturale. Basta tensioni, si lavori insieme per il territorio”



“Sulla Strada Provinciale 1 (ex SS 111 Gioia Tauro – Locri) si registrano finalmente, anche se in via ufficiosa, segnali di possibile avvio dei lavori. Una notizia che, se confermata, rappresenta un primo passo importante, ma che arriva dopo anni di criticità e ritardi che hanno messo in difficoltà cittadini e imprese”.

Lo dichiara Domenico Anselmo, referente della Lega Salvini Premier a Cittanova.

“La SP1 è un’infrastruttura strategica per l’intero territorio – prosegue Anselmo – fondamentale per i collegamenti tra Tirreno e Ionio, per la mobilità sanitaria, il traffico pendolare e lo sviluppo economico e turistico. Tuttavia, nel tempo, la gestione ha evidenziato limiti evidenti, più volte segnalati dagli amministratori locali e dai cittadini”.

“In questo contesto – aggiunge – è giusto riconoscere il lavoro svolto negli anni da Comitati civici, associazioni e Sindaci, che hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione su una vicenda complessa e articolata. Allo stesso tempo, però, non si può ignorare che, nonostante la presenza di atti e percorsi amministrativi avviati, ad oggi non si sia giunti a una soluzione concreta”.

Anselmo interviene anche sulle recenti tensioni emerse nel dibattito pubblico:

“Comprendo l’insofferenza e la preoccupazione dei Comitati civici, perché la situazione è grave e si trascina da troppo tempo. Tuttavia, ritengo che in questo momento serva senso di responsabilità da parte di tutti: non è utile trasformare una battaglia per il territorio in una contrapposizione tra soggetti che, in realtà, dovrebbero avere lo stesso obiettivo”.

“Sulla SP1 – sottolinea – non servono rivendicazioni, ma risultati. Per questo, su richiesta del territorio e in particolare del Sindaco di Canolo, mi sono attivato direttamente per portare la questione ai livelli istituzionali competenti, interessando il consigliere regionale Giuseppe Mattiani e avviando un’interlocuzione per sottoporre la problematica all’attenzione del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini”.

“È evidente – prosegue – che gli interventi di manutenzione, se confermati, rappresentano una risposta immediata necessaria. Ma per il futuro serve una scelta chiara: o una gestione finalmente efficace da parte della Città Metropolitana, oppure il ritorno della SP1 sotto la competenza di ANAS, come già richiesto dai Sindaci del territorio”.

Infine, uno sguardo al quadro istituzionale:

“Le prossime scelte sulla guida della Città Metropolitana saranno decisive per imprimere quel cambio di passo che oggi appare indispensabile. Il territorio ha bisogno di risposte, non di polemiche”.

“La SP1 non è una questione politica, ma una priorità di sicurezza, mobilità e sviluppo. Per questo motivo continuerò a lavorare, in collaborazione con tutte le istituzioni disponibili, affinché si arrivi finalmente a una soluzione concreta e duratura”.

Contatti stampa

Domenico Anselmo

Assessore Comune di Rozzano

Referente Lega Salvini Premier – Cittanova